Die B-Junioren der SG Bräunlingen feierten einen großen Erfolg: Die Nachwuchsfußballer der drei Vereine DJK Donaueschingen, FC Bräunlingen und FC Hüfingen verteidigten am letzten Spieltag der Saison 2018/19 den dritten Rang in der Landesliga und schafften damit innerhalb von zwei Jahren den Durchmarsch von der Bezirksliga in die Verbandsliga. Meister SC Pfullendorf II kann nicht aufsteigen, da bereits die erste Garnitur in der Verbandsliga spielt. Und der Zweitplatzierte Bohlingen verzichtete auf das Aufstiegsrecht. Unser Bild zeigt die erfolgreiche Mannschaft mit Trainer Daniel Höll (li.) und Co-Trainer Elmar Albicker (re.). Bild: Georg Wild