Basketball, ProA: Von einem Playoff-Team der Bundesliga zu einem ProA-Aufsteiger: Marko Bacak hat sich bewusst für diesen vermeintlichen Rückschritt entschieden. Der Neuzugang der wiha Panthers Schwenningen möchte am Neckarursprung ein Führungsspieler sein und damit die nächste Stufe seiner Entwicklung erreichen.

Erst mit 16 entdeckte Bacak sein Talent für den Sport mit dem orangenen Ball und den zwei Körben. Zuvor spielte er zehn Jahre lang Fußball, bis seine außergewöhnliche Statur dies nicht mehr erlaubte. „Mit 16 war ich schon zwei Meter groß, Fußball hat dann einfach nicht mehr funktioniert“, erklärt Bacak. „Dadurch bin ich zum Basketball gekommen und es lief von Anfang an ganz gut.“ So gut sogar, dass er nur zwei Jahre später bereits dem renommierten Nachwuchsprogramm von Alba Berlin sowie der kroatischen U 20-Nationalmannschaft angehörte. Was folgte, waren zahlreiche Prophezeiungen einer großen Karriere, vom Ausnahmetalent war oft die Rede. „Das lag daran, dass ich relativ schnell weit gekommen bin. Mir gefielen diese Lobpreisungen allerdings nie. Ich bleibe ganz gerne unter dem Radar“, sagt der 2,10 Meter große Center.

In diesem Jahr tauchte der 23-Jährige jedoch auf dem Radar von Panthers-Trainer Alen Velcic auf. Nachdem Bacak in der abgelaufenen Saison beim Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg aufgrund von Verletzungsproblemen und großer Konkurrenz auf der Center-Position nicht über den Status des Reservisten hinauskam, suchte der Deutsch-Kroate nach einer neuen Herausforderung eine Etage tiefer und wurde in Schwenningen fündig. „Coach Velcic gibt mir eine tragende Rolle in der neuen Mannschaft. Das ist für mich besonders wichtig, weil ich unbedingt wieder regelmäßig spielen muss, um mich weiterzuentwickeln und Selbstvertrauen zu tanken. Bei den Panthers habe ich die Chance, einer der Anführer zu sein“, verdeutlicht Bacak, der sich bewusst gegen Angebote aus der Bundesliga entschied. „Es hätte mir nichts genutzt, in der BBL wieder nur höchstens fünf Minuten pro Spiel zu bekommen. Ich musste mit dem Wechsel in die ProA einen Schritt nach hinten machen, um dann zwei nach vorne zu gehen.“

Video: Maurice Sauter

Für seinen neuen Trainer ist dessen neuer Big Man ein Glücksgriff. „Ich bin mir sicher, dass Marko auch in der BBL untergekommen wäre. Er ist ein guter Junge, der charakterlich super zu uns passt. Auf dem Spielfeld ist er für seine Größe sehr agil“, lobt Alen Velcic seinen Center, der seine Einsatzzeiten trotz aller Vorschusslorbeeren nicht geschenkt bekommt. „Natürlich muss ich weiterhin um meinen Platz im Team kämpfen. Das geht aber leichter, wenn man bereits einen gewissen Stellenwert hat“, so Bacak, der sich auf einen Konkurrenzkampf mit Yasin Kolo, ein weiterer Neuzugang, einstellen muss. „Yasin hat einen kräftigen Körper und ein gutes Händchen. Er wird uns definitiv weiterhelfen. Ich bin etwas leichter und für meine Größe relativ schnell. In den vergangenen Jahren habe ich viel an meinem Wurf gearbeitet und kann auch den Dreier treffen. Wir werden uns gut ergänzen“, blickt Bacak voraus.

Den Start der kommenden Spielzeit in der ProA kann der Big Man kaum erwarten. Vor allem deshalb, weil dann das Schuften zu Beginn der Vorbereitung ein Ende hat. „Das sind die nervigsten Wochen der Saison. Ich freue mich aber schon auf das erste Spiel in der Deutenberghalle. Bis dahin haben wir noch viel Zeit, um uns einzuspielen und die Team-Chemie weiter zu verbessern.“ Zwar gehöre seine Mannschaft als Aufsteiger nicht zu den heißesten Playoff-Kandidaten, die Teilnahme an der „Postseason“ traut Bacak den wiha Panthers aber definitiv zu. „Warum sollten wir nicht für eine Überraschung gut sein und in die Playoffs kommen? Wir wissen, was wir können. Es stört uns nicht, dass wir vom Rest der Liga als Außenseiter gesehen werden.“

Bis es soweit ist, müssen die Schwennninger noch einige Schritte in ihrer Entwicklung gehen – genauso wie Marko Bacak. Der Hüne hofft, nach dieser Saison mit dem Schritt zurück einen persönlichen Fortschritt gemacht zu haben.