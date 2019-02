von SK

Skilanglauf: (ju) Bei regnerischem und windigem Winterwetter wurde am Samstag der traditionelle „Rucksacklauf“ auf dem Fernskiwanderweg von Schonach bis nach Hinterzarten (60 Kilometer) oder bis zum 100 Kilometer entfernten Ziel ín Belchen-Multen erstmals in beiden Stilarten absolviert. Mit fast 400 Teilnehmern verzeichnete die Veranstaltung einen leichten Aufwärtstrend.

Mehr als 200 Teilnehmer nahmen in Schonach im ersten Gruppenstart den Abenteuerlauf im klassischen Stil über beide Distanzen unter ihre Bretter. 30 Minuten später wurden die 190 Teilnehmer in der freien Technik auf die Strecke geschickt. Erstmals Tagessieger wurde der fast 23-jährige Christian Winker (Spaichingen) im klassischen Stil. Er erreichte den Belchen nach 6:25:16,8 Stunden vor dem zuletzt zweifachen Sieger Manuel Becker (Vöhrenbach) und Lutz Klausmann (München). Damensiegerin Claudia Waidelich (Bad Wildbad) war im Ziel fast zwei Stunden langsamer. Klarer Tagessieger in der freien Technik wurde Michael Mettang (Mehrstetten) in der absoluten Tagesbestzeit von 6:08:22,1 Stunden. Bei den Damen erkämpfte sich Linda Becker (Kirchzarten) einen sicheren Start-Ziel-Sieg in der freien Technik.

Nach dem Start in Schonach setzten sich mit Manuel Becker vor Benjamin Waidelich (Enzklöster) und Christian Winker recht schnell vom ersten großen Starterfeld ab. Bis zur ersten Verpflegungsstation am Gasthaus „Kalte Herberge“ bei Urach hatte das Trio schon einen großen Vorsprung herausgelaufen. Als Vierter führte Tobias Rath (Bischofsheim) das Verfolgerfeld in großen Abständen vor Sebastian Ringwald (Mühlenbach), Lutz Klausmann, Jörg Schoder, Sönke Wegner (beide Freiburg) Michael Dilger und Johannes Schwormstädt (beide SC St. Peter) an.

Auf den nächsten 30 Kilometern über den Thurner/St. Märgen bis zum Ziel in Hinterzarten oder dem Durchlauf zum Belchen wurde das Klassement gehörig durcheinandergewürfelt. Schon beim Thurner hatte Winker die alleinige Führung erobert und baute den Vorsprung bis Hinterzarten auf über zehn Minuten auf Becher aus. Als Dritter beendete Tobias Rath als klarer Sieger über 60 Kilometer das Rennen im klassischen Stil. Klausmann setzte nun als Dritter den Lauf bis zum Belchen fort. Benjamin Waidelich lief in Hinterzarten als Zweiter vor Michael Dilger ins Ziel. Als bester Jugendlicher überraschte auf Rang vier Peter Hensler (Eisenbach) vor Hannes Weber (SC St. Peter) und Ulrich Zipfel (Kirchzarten), der die Klasse H 51 gewann. Als Siebter lief Johannes Schwormstädt vor Matthias Bettinger (Breitnau), Philipp Birkner (Freiburg) und Günther Serr (Lauf/H 61) ins Ziel. Groß war die Freude nach 60 Kilometern in Hinterzarten, als Engelbert Wehrle als Elfter durchs Ziel lief. Als ältester Teilnehmer ließ der 76-jährige Alfred Tritschler (Hinterzarten) noch 15 Herren hinter sich. Bei den Damen überraschte die 27-jährige Lisa Kopp (St. Georgen) mit ihrem überlegenen Start-Ziel-Sieg auf der 60-Kilometerstrecke im klassischen Stil. Zweite wurde die Schweizerin Daniela Betschart vor Eva Fünfgeld (Breitnau). Elli Braun (Kappel-Lenzkirch) wurde Fünfte vor Michaela Simon (Breitnau) und Achte Maria Uhl (Mühlenbach) im Feld der 17 Platzierten.

In der freien Technik lief Marc Frey (Zarten) nach 60 Kilometern in 3:14:22,4 Stunden zum überlegenen Sieg. Denis Renner (Furtwangen) büßte über 23 Minuten ein. Als Dritter kam Arvis Robalds (Garmisch-Partenkirchen) vor Ralf Dotter (St. Georgen) ins Ziel. Neunter wurde Wolfgang Irion (Zimmern-Flözlingen), Elfter Alexander Herr (Königsfeld) vor Roland Kienzler (Triberg) und 14. Jonas Hofmeier (Friedenweiler). Siegerin über 60 Kilometer im freien Stil wurde die 56-jährige Barbara Beckert (Kirchzarten) vor Mira Kuisle (Freiburg) und Clarissa Mai (Steinach).

Auf den weiteren 40 Kilometern über den Feldberg und Notschrei bis zum Ziel am Belchen in Multen gab sich Christian Winker im klassischen Stil keine Blöße und freute sich nach 100 Kilometern riesig über den Tagessieg nach 6:25:16.8 Stunden. Manuel Becker schlug sich mit 16:31,2 Minuten Rückstand nach überstandener Krankheit als Zweiter beachtlich. Als Dritter überraschte Lutz Klausmann vor Sebastian Ringwald. Sönke Wegener als Sechster, Dominik Ulrich (St. Peter) als Achter vor Thomas Kopp und Jörg Schoder komplettierten in den Top Ten die besten Platzierungen. Der 53-jährige Walter Kuß (Furtwangen) war auf Rang 13 bester Senior im Feld der 58 Platzierten. Beste der Damen war Claudia Waidelich (Bad Wildbad) vor Diana Geiger (Müllheim). Als Siebte beendete Isabell Kuner (Schonach) den Lauf.

Tagessieger über 100 Kilometer in der freien Technik wurde Michael Mettang (Mehrstetten) in 6:08:22.1 Stunden, 9:33,1 Minuten vor Moritz Waidelich (Enzklösterle) und dem Schweizer Jeremy Hugünin. Vierter wurde Arnt König (Eisenbach), 14. Jens Löffler (Villingen) und 16. Dieter Moll (Furtwangen). Start-Ziel-Siegerin bei den Damen wurde Linda Becker vor Carmen Wuchter (Kirchzarten).