von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – Bayer Giants Leverkusen 61:75 (11:16, 11:19, 23:23, 16:17). Ersatzgeschwächte Panthers mussten sich vor heimischer Kulisse im Spitzenspiel der ProB-Südstaffel dem souveränen Spitzenreiter Bayer Giants Leverkusen klar mit 61:75 geschlagen geben. Dennoch bleiben die Doppelstädter auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die Vorzeichen auf einen Schwenninger Heimsieg gegen das dominierende Team der Liga standen nicht gut, nachdem sich Spielmacher Abdulai Abaker im Abschlusstraining eine Fußverletzung zuzog und für das Spitzenspiel ausfiel. Da zudem auch der etatmäßige Spielgestalter Kosta Karamatskos weiterhin verletzt fehlt, herrschte vor allem auf den kleinen Positionen Personalnot und Mangel an einem gelernten Point Guard. Somit musste Panthers-Trainer Alen Velcic personell improvisieren: Er beauftragte Leon Friederici sowie Darius Pakamanis mit den gestalterischen Aufgaben.

Vor rund 1000 Zuschauern in der vollbesetzten Deutenberghalle erwischten die Schwenninger einen schlechten Start. Gegen eine große Leverkusener Aufstellung und allen voran gegen den 2,16 Meter langen Dennis Heinzmann hatten die Panthers deutliche Größennachteile und benötigten einige Minuten sowie eine frühe Auszeit-Ansprache von Velcic, um sich defensiv zu sortieren. Offensiv war den Gastgebern das Fehlen eines echten Point Guards anzumerken. Gegen eine herausragende Leverkusener Defensive mussten die Panthers für jeden einzelnen Punkt hart arbeiten, einfache Würfe waren Mangelware. Zudem unterliefen dem Aufsteiger zahlreiche einfache Ballverluste.

Die Schwenninger gerieten schnell mit 4:16 in Rückstand. Als Heinzmann Mitte des ersten Viertels das Spielfeld verließ, mauserte sich das Velcic-Team auf 16:18 heran. Darauf hatte Leverkusen allerdings die passende Antwort parat und zog bis zur Pause mit einem 17:5-Lauf wieder davon und ging mit einer 35:22-Führung in die Kabine.

Im dritten Viertel steigerten sich die Panthers offensiv und hatten eine deutlich bessere Erfolgsquote bei ihren Würfen als noch vor der Halbzeitpause. Somit kamen die Gastgeber bis auf sechs Punkte heran und rissen dadurch die Zuschauer von ihren Sitzen. Das abgezockte Leverkusener Team ließ sich davon allerdings überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, antwortete mit eiskalten Dreiern und nahm den Panthers wieder den Wind aus den Segeln. Vor allem den offensivstarken Nicholas Hornsby bekamen die Schwenninger nicht unter Kontrolle.

Vor dem Schlussviertel betrug die Leverkusener Führung 13 Punkte. Die Schwenninger kamen zwar noch einmal bis auf neun Punkte heran, zur Aufholjagd fehlte dann aber einiges. Während die Panthers, die weitestgehend mit einer Sieben-Mann-Rotation spielten, langsam die Kräfte verließen, konnte Gäste-Coach Hansi Gnad auf eine tiefe Bank zurückgreifen und setzte elf Akteure ein. Am Ende siegten die Leverkusener auch in der Höhe verdient mit 75:61 und unterstrichen damit einmal mehr ihren Status als bestes Team der ProB. Die Panthers bleiben trotz der zweiten Heimniederlage in Folge auf dem zweiten Tabellenplatz.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov, Dion Braimoh, Anell Alexis (2 Punkte/2 Assists/4 Rebounds), Boyko Pangarov jun. (6/0/0), Bill Borekambi (14/4/6), Rasheed Moore (15/0/2), Leon Friederici (6/5/2), Darius Pakamanis (8/1/3), Hannes Osterwalder (6/0/7) und Seid Hajric (4/1/4).

Stimmen zum Spiel

Alen Velcic (Trainer Wiha Panthers): „61 Punkte sind zu wenig, um ein Spiel gegen ein Spitzenteam wie Leverkusen zu gewinnen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Zudem ist es schwierig, ohne zwei etatmäßige Aufbauspieler ein Spiel zu organisieren. Dadurch mussten wir Rotationen spielen, die wir gar nicht trainieren konnten. Leverkusen ist stark, aber schlagbar.“

Hansi Gnad (Trainer Leverkusen): „Wir haben weniger individuelle Fehler gemacht und uns gut auf das Schwenninger Spiel eingestellt. Hut ab an das Publikum, in den Playoffs würde ich gerne wieder hierherkommen.“

Leon Friederici (Panthers-Spieler): „Leverkusen kam mit mehr Energie ins Spiel. In der ersten Hälfte haben wir nicht gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Das haben wir nach der Pause besser gemacht. Allerdings konnten wir uns nicht davon erholen, dass wir in Hälfte eins offensiv nicht viel produziert haben.“

Bill Borekambi (Panthers-Spieler): „Das Spiel hat mich sehr erschöpft. Wir haben ohne Aufbauspieler gespielt und hatten eine schwächere erste Hälfte. Wir haben alles gegeben, deshalb tut diese Niederlage weh. Leverkusen ist aber nicht von ungefähr ein Topteam.“