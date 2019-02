von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – Bayer Giants Leverkusen (Samstag, 20 Uhr). Die Panthers kommen nicht mehr aus den Topspielwochen heraus. Nach dem Sieg beim Tabellendritten Frankfurt kommt nun der Ligaprimus und Deutsche Rekordmeister Bayer Giants Leverkusen in die Deutenberghalle.

"Wir freuen uns auf ein interessantes Spiel auf hohem Niveau, in dem beide Mannschaften neue Dinge ausprobieren wollen", blickt Panthers-Trainer Alen Velcic auf das Spitzenspiel voraus. Seine Mannschaft liegt vier Spiele vor Beginn der Playoffs auf Rang zwei und will den hauchdünnen Vorsprung von einem Sieg auf die Verfolger unbedingt halten. Da würde ein Heimsieg gegen das dominierende Team der Liga gerade recht kommen.

17 Siege aus 18 Spielen – die Gäste spielen eine nahezu perfekte Saison, sind an der Spitze der ProB-Südstaffel nicht mehr zu verdrängen und werden als der Topfavorit in die Playoffs gehen. Der größte Trumpf der Giants ist ihr breiter Kader, der eine ständige Rotation bei nahezu gleichbleibender Qualität der Spieler ermöglicht.

Ein Blick in die Statistiken genügt, um weitere Leverkusener Stärken auszumachen. Mit durchschnittlich 86 Punkten pro Spiel sind die Giants das mit Abstand offensivstärkste Team. Nicht nur in der Südstaffel, sondern in der gesamten ProB. Der deutsche Rekordmeister, der vom ehemaligen Nationalspieler und Europameister Hansi Gnad trainiert wird, hat sowohl die meisten Zwei-Punkt-Würfe als auch Drei-Punkt-Würfe aller Südmannschaften getroffen und weist die höchste Dreierquote auf. Zudem greifen sich die im Schnitt 1,97 Meter großen Leverkusener die meisten Rebounds aller Mannschaften.

Die Schwenninger trauen sich aber dennoch eine Überraschung zu. "Sie sind nicht unbesiegbar. Vor allem zu Hause mit den Fans im Rücken können wir jeden Gegner schlagen", ist sich der noch verletzte Panthers-Kapitän Kosta Karamatskos zuversichtlich, dass nach den scanplus baskets Elchingen auch die Panthers Leverkusen schlagen können. Karamatskos weiß aber auch um die Stärken der Gäste. "Leverkusen steht nicht umsonst ganz oben. Sie haben einen tiefen Kader und rotieren mit nur wenig Verlust an Qualität. Bei ihnen ist jeder ein Topspieler."

Fraglich ist jedoch, wie hoch Motivation und Konzentration der Leverkusener in den verbleibenden Spielen der Hauptrunde noch sind, nachdem die Hauptrunden-Meisterschaft seit vergangenem Wochenende sicher feststeht. Zudem tritt der Ligaprimus die strapaziöse fast 500 Kilometer lange Busfahrt erst am Samstag an. Außerdem stehen hinter drei wichtigen Personalien wie beispielsweise dem angeschlagenen Topscorer und Scharfschützen Tim Schöneborn noch ein Fragezeichen. "Wir werden so kurz vor den Playoffs kein Risiko eingehen", sagt Gnad. Ähnlich sieht es auch Alen Velcic. "Die Giants sind Erster, wollen nichts mehr riskieren und ihren Jugendspielern Einsatzzeiten geben. Dennoch werden sie sich nicht ergeben. Sie haben sehr gute Spieler."

Solche können auch die Panthers aufbieten, die bis auf Karamatskos in voller Mannstärke antreten werden. Der Kapitän kommt einem Einsatz immer näher, wird aber am Samstag noch aussetzen. Zwar liest sich das 75:95-Hinspielergebnis aus Panthers-Sicht wie eine krachende Ohrfeige, doch in Leverkusen lieferten die Schwenninger dem Ligaprimus lange einen Kampf auf Augenhöhe und verloren am Ende zu deutlich. Mit der Unterstützung der Fans in der Deutenberghalle soll nun die Revanche glücken.