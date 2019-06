Basketball, 2. Bundesliga ProA: Nach Kosta Karamatskos und Bill Borekambi hat auch der letztjährige Topscorer, Rasheed Moore, seinen Vertrag bei den Wiha Panthers verlängert. Der 24-jährige Amerikaner entschied sich trotz lukrativer Angebote für einen Verbleib bei den Neckarstädtern und wird seine dritte Saison für Schwenningen bestreiten.

Im Sommer 2017 wechselte Moore von der East Stroudsberg Universität in den Schwarzwald und avancierte bei den Panthers nach zwei Aufstiegen in Folge zu einem der prägenden Gesichter der Mannschaft. Bereits in seinem ersten Jahr in Deutschland wurde der 1,98 Meter große Spieler zum besten Spieler der Regionalliga Südwest-Nord gewählt. Auch in der höherklassigen ProB war der aus Wilkes Barre im US-Bundesstaat Pennsylvania stammende Forward mit durchschnittlich 20,8 Punkten Topscorer der Panthers. Folgerichtig erhielt Moore von der weltweit größten Baskatballseite im Netz Eurobasket.com die Auszeichnung zum Spieler des Jahres in der ProB.

„Die Panthers-Fans sind in den vergangenen beiden Jahres so großartig zu mir gewesen. Ich fühle mich unglaublich wohl in Schwenningen. Außerdem wollte ich weiter Teil der Erfolgsgeschichte der Wiha Panthers sein. Wir sind innerhalb von zwei Jahren von der Regionalliga bis in die ProA vorgedrungen und es fühlt sich toll an, mit dem Verein die nächste Herausforderung anzugehen“, freut sich Moore auf die kommende Saison.

Trainer Alen Velcic kommentiert die Vertragsverlängerung des Schlüsselspielers so: „Dass die Eckpfeiler der vergangenen Saison sich wieder für uns entschieden haben, freut mich sehr. Ich bin mir sicher, dass Rasheed sehr viele Leute damit überraschen wird, wozu er auch eine Liga höher in der ProA in der Lage sein kann. Rasheed hat in der vergangenen Saison ein unglaubliches Pensum für uns abgeliefert.“