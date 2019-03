Basketball, Pro B: Der Karneval ging in diesem Jahr gänzlich an Rasheed Moore vorbei. Der Flügelspieler der Wiha Panthers konzentriert sich momentan ausschließlich auf Basketball und nennt das kommende Playoff-Spiel gegen den SC Rist-Wedel als „eines der wichtigsten meiner Karriere“.

Die Schwenninger stehen nach der Niederlage in Spiel eins der „Best-of-Three“-Serie gegen die Norddeutschen mit dem Rücken zur Wand. Ein weiterer Misserfolg in Spiel zwei am Samstag in der Deutenberghalle wäre gleichbedeutend mit dem Ausscheiden im Playoff-Achtelfinale. Rasheed Moore sieht trotz der schwierigen Ausgangslage von Schwarzmalerei ab. „Ich verschwende keinen Gedanken daran, zu überlegen, was bei Sieg oder Niederlage passiert. Wir alle konzentrieren uns nur auf das Spiel und darauf, wie wir es gewinnen können.“ Die Vorzeichen auf einen Erfolg empfindet er als gut. „Ich bin zuversichtlich. Alle sind fokussiert und legen zusätzliche Trainingsschichten ein.“

Moore selbst bringt bereits eine Menge Erfahrung aus sogenannten „Do-or-Die“-Spielen mit. „An der East Stroudsburg University spielte ich jedes Jahr in den Playoffs und habe immer mindestens das Halbfinale erreicht. Daraus nehme ich die Zuversicht, dass wir auch am Samstag erfolgreich sein werden.“

Nach einer starken ersten Saisonhälfte läuft für Moore das Jahr 2019, genauso wie für sein Team, bislang nicht rund. Er erzielte in der Hauptrunde zwar die meisten Punkte aller Spieler der ProB und weist mit 21,2 Zählern pro Partie den zweitbesten Punkteschnitt auf, seine Produktivität sank jedoch seit dem Jahreswechsel. Daher nimmt er sich für das Heimspiel am Samstag umso mehr vor: „Ich erwarte von mir selbst, dass ich eines der besten Spiele der Saison abliefere. Ich muss nicht nur aus mir, sondern auch aus meinen Mitspielern das Beste rausholen.“ Dabei gehe es ihm nicht in erster Linie darum, sein Team punktemäßig anzuführen. „Wer die Zähler macht, spielt keine Rolle mehr. Wir müssen uns defensiv steigern, und da beziehe ich mich selbst mit ein. Ich möchte dem Team in allen möglichen Belangen helfen. Es geht einzig und allein um den Sieg“, stellt Moore klar. Sein Trainer Alen Velcic äußert einen klaren Wunsch: „Ich hoffe, dass er an die Form der Hinrunde anknüpfen kann, als er derjenige war, der uns aus prekären Situationen geholfen hat.“

Anders als in Spiel eins gegen Wedel haben die Panthers den Heimvorteil nun auf ihrer Seite. Für Rasheed Moore können die Zuschauer das Zünglein an der Waage spielen. „Die Fans können zum X-Faktor werden, weil sie einfach großartig sind und uns immer pushen.“ Dass er sich seit seiner Ankunft in Schwenningen zu einem der Publikumslieblinge entwickelt hat, ist ihm natürlich nicht entgangen. „Ich glaube, die Fans haben in den vergangenen zwei Jahren gesehen, dass ich in jedem Spiel immer alles für das Team gebe.“

Wie lange die Schwenninger Anhänger „Rashko“ noch in einem orangenen Trikot dribbeln und dunken sehen werden, ist unklar. Mit seiner persönlichen Zukunft will sich der 1,98 Meter große Athlet erst nach der Saison beschäftigen. Klar ist aber, dass der US-Amerikaner stets auf der Suche nach der nächsten sportlichen Herausforderung ist. „Ich würde gerne sehen, was ich auf einem höheren Level gegen bessere Gegner ausrichten kann. Ich schließe aber natürlich auch nicht aus, nächstes Jahr weiterhin in Schwenningen in der Pro B zu spielen.“ Velcic hält sich in Sachen Kaderplanung noch bedeckt, sagte aber bereits im vergangenen Dezember: „Ich wünsche mir, dass Rasheed noch ein, zwei Jahre bei uns bleibt und spätestens in drei Jahren in die Bundesliga geht. Er wird irgendwann definitiv für einen europäischen Topclub spielen. Er bringt dafür alles mit.“

Das alles ist für den US-Boy jedoch Zukunftsmusik. Sein Augenmerk richtet sich auf Playoff-Spiel zwei am Samstagabend. Ein Spiel, in dem viele Fans ihre Hoffnungen darauf setzen, dass der US-Amerikaner sein Team zum Sieg führen wird. Sollte es Rasheed Moore gelingen, diese Mission zu erfüllen, kann er seinen persönlichen Karneval in der Deutenberghalle nachholen.