von SK

Radsport: (daz) Mit einer kleinen, aber feinen Mannschaft, startet das Team RSC Donaueschingen im Frühjahr in die Cup-Rennen und Eintages-Klassiker. Gleich zwei Fahrer versuchen sich in diesem Jahr für die Straßen-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Hinzu kommen einige attraktive Starts im Ausland bei Rundfahrten oder Einzelrennen. „Priorität hat für uns der Heuer-Cup, die Top-Rennserie in Baden-Württemberg“, sagt Stefan Menia, Fahrer und gleichzeitig sportlicher Leiter beim Team RSC.

Mit acht eigenen und einigen Gastfahrern werden die Donaueschinger bei den Rennen um den Interstuhl- sowie den Heuer-Cup antreten. Neu im Heuer-Cup ist ab diesem Jahr der Riderman in Bad Dürrheim, der in die Rennserie aufgenommen wurde. Der RSC wird somit 15 bis 16 Lizenzfahrer in die Rennen schicken. Die Serie beginnt am 22. April in Schonaich. Bad Dürrheim ist ab dem 20. September für drei Tage Gastgeber der Fahrer.

Für zwei Fahrer des RSC könnte sich in diesem Jahr ein großer Traum erfüllen. Sascha de Poel und Stefan Menia streben die Teilnahme bei der Amateur-WM an. De Poel fährt bei den Masters und Menia in der Klasse Elite/Amateure, wobei Menia um ein Ticket im österreichischen Verband kämpft. Dafür müssen die beiden Fahrer noch einige Qualifikationsrennen, unter anderem in Frankreich und Luxemburg, absolvieren. Menia: „Es wird nicht einfach, aber wir stellen uns der Herausforderung. Die WM in Polen als aktiver Fahrer auf dem Rad zu erleben, wäre für uns eine Riesengeschichte.“

Andere Ziele verfolgt RSC-Fahrer Denis Bojakin. Sein Ziel ist zunächst die Marokko-Rundfahrt, bei der auch der Villinger Stephan Duffner an den Start gehen wird. Gut stehen zudem die Chancen, dass einige Donaueschinger, wie im vergangenen Jahr, bei einem Bundesliga-Rennen in Österreich fahren werden. Fest gebucht sind zudem zwei Frühjahrsklassiker im Elsass (Frankreich). Möglicherweise ist dann auch Benjamin Premiati dabei, der gegenwärtig in einem Trainingslager auf Mallorca weilt. Weitere Fahrer planen außerdem ein Trainingslager bei Barcelona.

Komplett auf der Überholspur befinden sich die Donaueschinger inzwischen bei der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Nach einigen Jahren der Flaute hat sich eine Gruppe um den ehemaligen RSC-Fahrer Alexej Sadkowski gebildet, aus der in den kommenden Jahren einige den Sprung in das Donaueschinger Team schaffen sollen. „Alexej hat 20 Kinder der unterschiedlichsten Altersklassen um sich versammelt. Er ist für den Verein zu einer echten Lokomotive geworden. Er kommt bei den Kindern gut an. Da kommt einiges nach“, freut sich Menia.