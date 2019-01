von SK

Handball-Bezirksliga, Damen: TG 1859 Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 18 Uhr). (olg) Nach dem überraschenden Trainerwechsel und der Trennung von Karsten Jonzeck übernimmt beim Tabellenzweiten jetzt ein Quartett bis zum Ende der Saison. Die beiden B-Junioren-Trainer Fabian Bertsche und Michael Schmid sowie Richard Kellerer (verletzter Herren-Spieler) und Torarttrainer Alexander Meister führen die TG durch die weitere Rückrunde. Sportlich läuft es für den ehemaligen Landesligisten sehr gut. Mit nur einer Niederlage aus zwölf Begegnungen stehen die Spielerinnen bei 20:4-Punkten und acht Spielen ohne Niederlage hinter Spitzenreiter HSG Baar (22:0) sehr gut da. Die Gäste sind Tabellenletzter (6:16) und kämpfen gegen den Abstieg. Das Hinspiel gewann die TG deutlich mit 23:13 Toren.

Bezirksliga, Herren: TG 1859 Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 20 Uhr). Trainer Richard Kellerer möchte mit seiner Sieben die Euphorie um die deutsche Nationalmannschaft nutzen. Mit 17:11-Punkten streben die Neckarstädter gegen die Gäste um Trainer Markus Stiller den neunten Saisonsieg an. Im Hinspiel gewann die TG deutlich mit 34:25 Toren. Fridingen steht mit drei Siegen, zwei davon auswärts, bei 6:16 Punkten auf dem zehnten Rang. Torjäger ist Daniel Ulmschneider, der in den vergangenen drei Partien 21 Tore erzielte. Ihn gilt es in den Griff zu bekommen. Neben der zuletzt guten Offensive sollten die TG in der Abwehr kompakter und konzentrierter agieren. Schwenningen ist ein Anwärter Rang drei und das will die Sieben auch bestätigen.