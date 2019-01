Leichtathletik: Großartiger Erfolg für Philipp Kaltenmark im Sindelfinger Glaspalast: Der 16-jährige Leichtathlet von der TG Schwenningen sicherte sich mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften der U18 den Titel über 800 Meter.

Mit seiner Qualifikationszeit von 1:56,52 Minuten, erzielt bei den deutschen Jugendmeisterschaften 2018 in Rostock, hatte Kaltenmark die beste Zeit aller Qualifikanten zu verzeichnen. Allerdings lagen zwischen beiden Wettbewerben mehrere Monate, so dass diese Leistung noch lange keine Garantie für einen Spitzenplatz in Sindelfingen war. Dennoch hatte sich der Schwenninger vorgenommen, die Tempo-Arbeit selbst in die Hand zu nehmen und sich das Geschehen nicht von anderen diktieren zu lassen. Die Startposition sieben, als relativ weit außen, gab ihm die Möglichkeit, das Rennen unbedrängt und forsch aufzunehmen, was er denn auch entschlossen tat. „Das war mit mir so abgesprochen, denn ich wusste, was er drauf hat“, schildet Trainer Herbert Mey die Renntaktik.

Bereits auf den ersten Metern übernahm Kaltenmark die Führung und demonstrierte über die vier Hallenrunden eine unglaubliche Tempohärte und Dominanz gegenüber seinen Konkurrenten. Mit einem Start-Ziel-Sieg beendete Kaltenmark den Lauf in der Zeit von 1:57,26 Minuten. Dies bedeutete den Gewinn der Meisterschaft und gleichzeitig eine Verbesserung seiner Hallenbestzeit um rund vier Sekunden.

Nach diesem Erfolg werden die Beine nicht etwa hochgelegt. Schließlich stehen schon bald weitere Meisterschaftstermine an. Bereits am Samstag, 2. Februar, startet Philipp Kaltenmark bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften in Frankfurt. Da gilt es noch einiges gutzumachen, denn im vergangenen Jahr belegte der Schwenninger Leichtathlet bei diesen Titelkämpfen lediglich Rang zwölf.

Manuel Gundelsweiler vom TV Villingen lief bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Glaspalast im zweiten Zeitlauf der U 18 über 400 Meter in 55,20 Sekunden auf den zweiten Platz. Dies bedeutete in der Endabrechnung Rang acht. Den Landestitel über 400 Meter sicherte sich Louis Raht (LG Filder) in 52,36 Sekunden.