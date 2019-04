Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit dem 5:1-Erfolg gegen Gündelwangen übernahm Aufsteiger SG Kirchen-Hausen die Tabellenführung. Kirchen-Hausen profitierte dabei auch von der Niederlage des bisherigen Tabellenführers Lenzkirch. "Wir haben sehr konzentriert gespielt, doch die Leistung der Mannschaft ist ausbaufähig. Letztlich geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung", sagt Vorstandsmitglied Florian Rapp. Für die SG war es im 18. Spiel bereits der zwölfte Sieg. Dabei steckte die Elf auch die Turbulenzen um die vorzeitige Trennung von Trainer Peter Tumler weg.

Weiterhin nur einen Punkt hinter Kirchen-Hausen bleibt auch der SSC Donaueschingen dick im Geschäft um die Meisterschaft. Mit dem 1:0-Erfolg wurde der bisherige Spitzenreiter Lenzkirch besiegt, mit dem der SSC nun punktgleich ist, jedoch eine Partie weniger absolviert hat. "Es war ein Spiel, was in erster Linie von der Spannung lebte. Es ging allein um das Ergebnis. Spielerische Klasse habe ich auf beiden Seiten wenig gesehen", bilanziert SSC-Trainer Thomas Minzer. Dabei hatte er sich diesbezüglich einiges versprochen. "Die Zuschauer haben wenige klare Torchancen gesehen. Es war sehr intensiv und körperbetont. Letztlich sind wir froh, die drei Punkte zu haben", ergänzt Minzer. Seine Elf muss nun dreimal in Folge auswärts antreten. In Gündelwangen, Grafenhausen und Oberbaldingen gilt es, die gute Ausgangsposition zu verteidigen.

Immer mehr schiebt sich mit dem SV Aasen ein zweiter Aufsteiger an die Tabellenspitze heran. Mit dem 3:0-Erfolg gegen Grafenhausen wahrte Aasen auch im dritten Spiel nach der Winterpause seine weiße Weste 2019. "Das Ergebnis fiel deutlicher aus, als das Spiel verlief. Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten unsere Tore geschossen und haben gegenwärtig auch das Spielglück auf unserer Seite", sagt Aasens Trainer Axel Schweizer. Erst mit dem späten 3:0 habe seine Elf die Partie in die gewünschten Bahnen gelenkt. "Zwischendurch musste ich etwas mehr zittern als gewollt. Wir haben in punkto Raumaufteilung nicht das gemacht, was ich der Mannschaft vorgegeben hatte. Wir müssen lernen, uns noch mehr an den vorgegebenen Plan zu halten", ergänzt Schweizer.

Auch im dritten Spiel nach der Winterpause blieb die SG Riedöschingen/Hondingen beim 0:0 gegen Pfohren ohne Gegentreffer. Die Kehrseite der Medaille: Die SG hat in diesen 270 Minuten auch nur einmal getroffen. "Wir stehen defensiv sehr gut und lassen nur wenig zu. In der Partie gab es kaum richtige Torchancen. Beide Teams haben gekämpft. Dass erneut hinten die Null stand, sollte uns noch mehr Selbstvertrauen geben. Allerdings müssen wir im Angriff wieder durchschlagskräftiger werden", betont SG-Trainer Roland Waldraff. Nachdem seine Elf in Pfohren bei der 1:4-Niederlage ausgekontert worden war, hatte Waldraff vor der Partie seine Spieler instruiert, diesmal besser aufzupassen.

Andreas Binder, Trainer des FC Pfohren, sprach nach der Nullnummer in Riedöschingen von einem Punktgewinn seiner Elf. "Auf dem Hartplatz waren keine spielerischen Raffinessen möglich. Es ging nur hoch und weit. Für die Zuschauer war die Partie kein Leckerbissen. Es war eher ein Glücksspiel", so Binder. Er musste frühzeitig wechseln, was seine Elf jedoch kompensierte. Für Binder hatte die Partie "keinen Sieger verdient". Pfohren steht weiterhin auf dem ersten zweistelligen Tabellenplatz und damit hinter den eigenen Ansprüchen. Auf die Binder-Elf wartet nun mit der Heimpartie gegen Löffingen II eine Pflichtaufgabe, zumal es anschließend nach Möhringen und Grafenhausen geht.

Durch die Niederlagen am Donnerstag in Bonndorf (1:3) und am Sonntag auf eigenem Platz gegen Möhringen (0:5) ist der FC Löffingen II nicht nur gegen unmittelbare Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zweimal leer ausgegangen, die Elf von Trainer Stefan Löffler wurde außerdem auf den vorletzten Tabellenplatz durchgereicht. "Wir haben zweimal verdient verloren. Mir hat die Einstellung der Spieler nicht gefallen. Auf eigenem Platz muss einfach mehr kommen", fordert Löffler. Nach nur 27 Minuten lag Löffingen gegen Möhringen schon mit 0:4 zurück. Löffler sah danach kein Aufbäumen. "Wir hatten das natürlich anders geplant. Als Unterbau der Landesliga-Elf ist es enorm wichtig, die Liga zu halten. Dazu muss aber mehr kommen. Es ist eine schwierige Situation", so Löffler.