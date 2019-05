von SK

Fußball: (daz) Der SV TuS Immendingen hat für die kommende Saison einen neuen Trainer gefunden. Peter Tumler, der Anfang April seinen Platz beim A-Kreisligisten SG Kirchen-Hausen räumen musste, wird die Immendinger als Cheftrainer übernehmen. Die Immendinger sind aktuell mit elf Punkten Schlusslicht in der Bezirksliga und haben zehn Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. „Natürlich werden die Immendinger alles versuchen, um in der Liga zu bleiben. Wir sind aber realistisch und wissen, dass der Weg in die Kreisliga A führen kann. Mich reizt es, nach einem möglichen Abstieg einen Neuaufbau zu leiten, wobei nahezu alle Spieler angekündigt haben, in Immendingen zu bleiben. Wir wollen wieder eine schlagkräftige Mannschaft in Immendingen aufbauen, mit der wir perspektivisch in der Kreisliga A um die Meisterschaft mitspielen werden. Unser aller Ziel ist eine Rückkehr in die Bezirksliga„, sagt Tumler. Der gebürtige Südtiroler kennt die aktuelle Mannschaft und habe mit der Führungscrew des SV „sehr gute Gespräche“ geführt.