von Helmut Junkel

Leichtathletik: Die ungewohnte Sommerhitze schlug sich am Samstag auch auf den 21. Lauf an der Wutach nieder. Lediglich knapp 100 Starter nahmen den Lauf in Reiselfingen in Angriff. Überlegener Start-Ziel-Sieger wurde im Hauptlauf wieder Peter Fane (Hüfingen) in 36:09 Minuten. Klare Siegerin der Damen wurde erneut Sandra Schmid (Pfohren/ Sport Weiß Team) in 42:53 Minuten. Der Lauf in Reiselfingen war zugleich der vierte Wertungslauf der Denzer Laufcup-Serie.

Im Hauptlauf wurde Peter Fane der Favoritenrolle vollauf gerecht und enteilte schon kurz nach dem Start dem Feld. Der 38-Jährige lief einsam an der Spitze zum dritten Mal in Folge zum Tagessieg. Verhalten und abwartend gingen der Cupführende Felix Davidsen und Patrick Hartmann (beide LT Unterkirnach) das Rennen an. Sie ließen sich von der frühen Tempoverschärfung von Fane nicht vom eigenen Rhythmus abbringen und machten dahinter die weiteren Podiumsränge unter ich aus. Als Zweiter und U 20-Sieger ließ Davidsen seinen Vereinskollegen Hartmann (M 35) um 42 Sekunden hinter sich.

Überraschender Vierter wurde Andreas Müller (SG Aichhalden/M 40), elf Sekunden vor Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/M 50) und Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon), dem Besten der Herren-Hauptklasse. Rainer Sprich (LT Pfohren/M 45) erreichte als Siebter das Ziel. Hinter ihm folgten Sebastian Kaletta (SV St. Georgen/M 20) und Walter Kuß (LT Furtwangen/M 50).

René Strunk (LT Unterkirnach) entschied das Duell um Rang drei der M 45 vor Alexander Färber (SV Ewattingen) für sich. Es folgte Michael Stäb (LT Unterkirnach/M 50) vor Harald Auber (SG Aichhalden/M 40). Als 17. wurde Roland Fischer M 60-Sieger vor Winfried Thurner (22./beide LT Furtwangen) und Martin Spang (32./LG Baar/Löffingen). Thomas Schneider (LT Pfohren) als 20. und M 55 Sieger kam vor Konstantinos Haralambidis (TG Trossingen/ 26.) ins Ziel.

Klassensieger der M 65 wurde Günter Lehmann (LT Furtwangen). Die M 70 gewann Frank Gerle (LG Baar), die M 75 Wolfgang Vogel (TuS Königsfeld) und M 80 Walter Blessing (LT Unterkirnach) als ältester Teilnehmer.

Ein starkes Rennen lieferte die 36-jährige Sandra Schmid (Sport Weiß Team) als Gesamtelfte und klare Tagessiegerin ab. Damit schloss sie mit zwei Erfolgen nun mit Stefanie Reichle (LV Donaueschingen) in der Cup-Wertung gleich. Reichle startete am Wochenende beim Marathon in Tuttlingen.

Sandra Schmid ließ Maria Schafbuch (Bad Dürrheim/W 50) um 4:22 Minuten deutlich hinter sich. Als Dritte kam Barbara Geist (VfB LT Bösingen) zum W 45-Sieg, gefolgt von Franziska Geister (EG Aichhalden/W 20). Dahinter liefen Claudia Schondelmaier (W 45) vor Jeannine Tränkle (W 40/beide Sport Weiß), Caroline Bösinger (LT FV Mönchweiler/W 30), Petra Förnbacher (LT Unterkirnach/W 45), Leila Thursfield-Wilde (HFU Go Girls/W35) und Hannah Hinterseh (U 20/Sport Weiß Team) in die Top Ten.

Elfte wurde Christine Hinterseh (Sport Weiß Team) vor Rosa Putnoki (beide W 45/Löffingen) und Friedgard Veller (W 65/Sport Weiß Team). Auf Rang 15 der Frauen lief Brigitte Czeke (LT Unterkirnach /W 50). Karin Engler (Intersport Denzer Laufteam) gewann die W 60-Klasse und als älteste Starterin wurde Annemarie Vogel (TuS Königsfeld) W 75 Beste.