Tennis, Badenliga: (jm/mst) Perfektes Wochenende für die beiden Badenliga-Teams des TC Blau-Weiß Villingen: Sowohl die Herren als auch die Damen gewannen ihre beiden Begegnungen.

Badenliga Herren: Ganz nach dem Geschmack des TC Blau-Weiß Villingen verlief die erste Hälfte des schweren Doppelspieltages in der Badenliga. Beim Tabellenführer TC Grenzach gewannen die Villinger mit 5:4. In der ersten Runde verlor Andy Drzyzga gegen den Mazedonier Dimitar Grabul mit 2:6, 3:6. Jacob Bucher wiederum setzte sich in seinem Einzel mit 6:1, 7:6 durch. Verlass war einmal mehr auf Dominik Adelhardt, der ein kampfbetontes Match im Matchtiebreak für sich entschied. Denis Kapric und Thomas Hipp waren gegen ihre Gegner ohne Siegchance. Jakub Paul kämpfte sich gegen den Argentinier Villagran nach verlorenem erstem Satz zurück und gewann im Matchtiebreak. Mit einem 3:3-Zwischenstand ging es in die Doppel. Paul/Kabric unterlagen den beiden Grenzacher Spitzenspielern, Drzyzga/Adelhardt gewannen in zwei Sätzen. Hipp/Bucher setzten sich mit 10:8 im Matchtiebreak durch und sorgten damit für den 5:4-Sieg der Villinger.

Tags darauf empfingen die Villinger den TC Weinheim II auf der heimischen Sportanlage. Im Auftaktmatch behielt Jakub Paul klar in zwei Sätzen die Oberhand. Andy Drzyzga musste sich Yannik Steinberger in zwei engen Sätzen geschlagen geben. Jeweils eine deutliche Angelegenheit waren wiederum die Niederlage von Denis Kapric gegen Daniel Müller sowie der 6:3, 6:1-Erfolg von Dominik Adelhardt gegen Fabian Brüstle. Auch Thomas Hipp bot in seinem Einzel eine gute Leistung und setzte sich gegen Timo Sattler mit 6:4, 6:0 durch. Jacob Bucher verlor den ersten Satz knapp im Tiebreak und musste sich am Ende in zwei Durchgängen geschlagen geben. Somit ging es mit 3:3 in die Doppel.

Drzyzga/Hipp und auch Kapric/Adelhardt hatten mit ihren Kontrahenten wenig Mühe und gewannen jeweils in zwei Sätzen. Paul/Bucher mussten sich in ihrem Doppel zwar geschlagen geben, am Ende setzte sich der TC Villingen aber mit 5:4 durch.

Badenliga Damen: Auch die Damen hatten beim Heimspiel gegen TC Schwarz-Gelb Heidelberg den Tabellenführer als Gegner. Michaela Boev holte sich mit 6:3, 6:4 den ersten Sieg. Pia Schwarz zog nach und gewann ebenfalls in zwei Sätzen. Franzi Putschbach musste hingegen der Gegnerin den Punkt überlassen. Im zweiten Durchgang gewann Verena Schmid mit 6:3, 6:3. Steffi Vorih unterlag trotz ihrer besten Saisonleistung mit 3:6, 3:6. Chiara Grimm verlor in einem langen Match gegen die serbische Weltranglistenspielerin Tamara Curovic knapp, sodass es mit 3:3 in die Doppel ging. Sowohl Schwarz/Vorih als auch Grimm/Putschbach und Boev/Schmid entschieden ihre Duelle für sich und brachten damit den überraschenden 6:3-Sieg unter Dach und Fach.

Am Sonntag setzten die Villinger Damen ihr erfolgreiches Wochenende fort und besiegten den bis dato drittplatzierten Freiburger TC klar mit 7:2. Die Einzel glichen dabei einer Machtdemonstration. Alle sechs Duelle gingen an die Villinger, Freiburg gewann dabei nicht einen einzigen Satz. Dadurch war angesichts der 6:0-Führung die Begegnung bereits vor den Doppeln entschieden, es ging lediglich um die Höhe des Sieges. Allerdings musste Villingens Nummer eins Chiara Grimm vorzeitig die Begegnung verlassen, weshalb die Villinger auf ihre Topspielerin verzichten mussten. Schwarz/Vorih setzten sich in zwei Sätzen deutlich durch, während Boev/Schmid und auch Betzner/Hauser im Tiebreak unterlagen. Dies tat der Freude über den 7:2-Sieg aber keinen Abbruch.

Jürgen Müller (TC Villingen): „Es war ein rundum erfolgreiches Wochenende mit vier Siegen gegen teils sehr starke Gegner. Damit war im Vorfeld nicht zu rechnen. Hätte mir vorher jemand gesagt, dass die Damen gegen Freiburg mit 7:2 gewinnen, hätte ich das sofort unterschrieben.“