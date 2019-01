von SK

Ski alpin: (mg) Pech für David Ketterer: Der alpine Skirennläufer aus Hochemmingen hat sich am Mittwoch beim Slalom-Training in Weißensee das Syndesmoseband im rechten Fuß gerissen. Deshalb kann der 25-jährige Schwarzwälder den Slalom-Weltcup in Adelboden/Schweiz am Sonntag nicht bestreiten und fällt auch für die weiteren drei Januar-Rennen in Wengen, Kitzbühel und Schladming aus. "David muss nun eine etwa sechswöchige Zwangspause einlegen", sagte Bundestrainer Mathias Berthold. Die geplante Fanbusreise des SSC Schwenningen nach Adelboden wurde inzwischen abgesagt.

David Ketterer hatte im alpinen Team des Deutschen Skiverbandes am 20. Dezember beim Weltcup-Slalom in Saalbach-Hinterglemm mit Rang 18 sein bislang bestes Weltcup-Resultat erzielt und sich besonders auf die Slalom-Rennen im Januar gefreut. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER vor einigen Tagen hatte er diese als "Saisonhöhepunkt" bezeichnet. Nun hat Ketterer auch keine Chance mehr, sich für die alpine Ski-WM in Are/Schweden zu qualifizieren.