von Roger Müller

Fußball/Reiten: Ballzauber beim Showabend am Donnerstag beim Fest der Pferde (1. bis 4. August) auf den Immenhöfen: Der Hondinger Patrick Bäurer bietet eine Fußball-Freestyle-Show der Extraklasse. Bäurer durfte seine Show bereits an über 500 Veranstaltungen weltweit aufführen. Ob in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Kanada, China, Ägypten, Thailand, Tschechien oder vielen anderen Orten – der Fußball-Freestyler begeistert das Publikum aller Altersstufen mit seinen akrobatischen Tricks, die perfekt auf die Musik abgestimmt sind.

Der Sportler von der Baar gehört zu den besten Freestylern auf der ganzen Welt und nimmt auch an vielen internationalen Wettbewerben teil. Mehrere Titel, erste Platzierungen und Erfolge konnte er in den letzten Jahren verzeichnen. Zudem bietet er weltweit einmalige Fußball-Freestyle-Camps an, bei denen viele verschiedene Freestyle-Stationen für eine Menge Spaß sorgen.

Ob inspirierende oder abwechslungsreiche Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – der Hondinger besitzt als Workshop-Coach viel Erfahrung. Bei mehreren Touren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Kanada brachte er vielen Menschen Tricks mit dem Fußball bei. Durch seine freundliche, offene und sympathische Art konnte er schon viele Herzen der Zuschauer für sich gewinnen. Bäurer: „Ich freue mich, das Publikum bei Veranstaltungen mit meiner Football-Freestyle-Show zum Staunen zu bringen. Ebenso ist es mir ein großes Anliegen, auch den jungen Kickern in meinen Camps einige Freestyle-Elemente beizubringen.“