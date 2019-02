Eishockey: Pat Cortina hat eine Menge Erfahrung als Coach diverser Nationalmannschaften und Eishockey-Klubs. Zuletzt stand der 54-Jährige bei den Schwenninger Wild Wings an der Bande, ehe er im Oktober von seinem Amt entbunden wurde. Seither genießt der Italo-Kanadier, der mit seiner Familie in München lebt, seine Freizeit.

In den kommenden Wochen werden die drei Töchter einige Tage auf ihren Papa verzichten müssen. Cortina widmet sich einem neuen Projekt: dem Frauen-Eishockey. Er gehört zum Trainerteam, das die ungarische Frauen-Nationalmannschaft auf die Heim-Weltmeisterschaft (7. bis 13. April) in Budapest vorbereitet. Als festen Job will er seine Tätigkeit nicht bezeichnen, eher als Freundschaftsdienst. „Ich kenne in Ungarn von meiner Zeit als Trainer der Herren-Nationalmannschaft noch sehr viele Leute, denen ich nun helfen möchte“, sagt Cortina. Sechs Jahre, von 2003 bis 2009, coachte er die ungarische Männerauswahl und schaffte den Aufstieg in die A-Gruppe.

Am Dienstag bestieg Cortina in Budapest mit der Frauenauswahl den Flieger Richtung Frankreich. Dort findet von Donnerstag bis Samstag ein Vorbereitungsturnier statt. Der Aushilfs-Coach freut sich auf seine Aufgabe. „Das wird für mich eine neue Herausforderung und Erfahrung. Ich hatte bei einem Sommercamp in Italien schon mal mit Frauen-Eishockey zu tun, aber das ist mindestens 20 Jahre her. Dieser Sport hat sich in der Zwischenzeit stark entwickelt. Die Spielerinnen haben ihre technischen Fähigkeiten verbessert.“

An seinem Wohnort in München widmet sich Cortina ansonsten ganz seiner Familie. Langweilig wird ihm dabei nicht. „Ich bin Vollzeit-Vater Taxifahrer meiner drei Töchter. Wenn sie Feldhockey spielen oder tanzen, bin ich immer dabei.“ Auch im Kochen sei er bereits geübt. „Aber“, sagt Cortina lachend, „das beherrscht meine Frau besser.“

Das Geschehen im deutschen Eishockey verfolgt der Trainer derzeit als interessierter Beobachter. „Ich schaue mir in München einige DEL-Spiele an.“ Cortina weiß sehr wohl, wie es um die Wild Wings bestellt ist. „Es tut mir leid, dass die Mannschaft Tabellenletzter ist. Schließlich habe ich mit dem Team zweieinhalb Jahre gearbeitet. Ich wünsche dem Klub alles Gute“, sagt der ehemalige Chefcoach. Obwohl er nicht mehr für die Schwenninger arbeitet, steht er noch rund 15 Monate auf ihrer Gehaltsliste, denn sein Vertrag endet erst nach der kommenden Saison.

Aktuell hat Pat Cortina nach eigener Aussage keine anderen Angebote vorliegen und auch keine Optionen. Es scheint, als würde er die nächste Runde verstreichen lassen, ehe er sich wieder nach einem neuen Arbeitgeber umsieht. Cortina: „Wir werden sehen, was das nächste Jahr bringt.“ Sprach’s und verabschiedete sich mit einem Goodbye. Es war Zeit für den Abflug von Ungarn nach Frankreich, Zeit für die neue Herausforderung.