von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – FC Bayern München II 68:69 (10:21, 28:12, 18:20, 12:16). Mit der vierten Niederlage in Folge verspielten die Wiha Panthers Schwenningen das Heimrecht in den Playoffs der Pro B und rutschten in der Tabelle auf Rang sechs ab. Das dramatische Heimspiel gegen die Reserve des FC Bayern München endete mit großer Wut auf die Schiedsrichter.

Die Szene, die die Schwenninger Gemüter erhitzte, war die allerletzte Aktion des Spiels: Mit 68:69 im Rückstand und mit nur noch 1,1 Sekunden zu spielen, wurde Rasheed Moore beim Wurfversuch klar gefoult. Leon Friederici setzte den US-Amerikaner mit einem Einwurf an den Korb in Szene, Moore wurde dann beim Versuch, den Ball in der Luft direkt in den Korb zu bugsieren, vom Münchner Erol Ersek unterlaufen. Die Pfeife der Schiedsrichter blieb jedoch stumm. Moores Wurf prallte vom Ring ebenso ab wie die anschließenden Proteste der Panthers bei den Offiziellen.

Die 39 Minuten und 59 Sekunden vor der entscheidenden Szene waren eine Achterbahnfahrt mit einem ständigen Auf und Ab. Die Gäste aus München erwischten vor 1100 Zuschauern in der Deutenberghalle den besseren Start und bestraften kleine Abstimmungsfehler in der Schwenninger Defensive sofort. Dadurch entschieden sie das erste Viertel mit 21:10 für sich.

Panthers-Trainer Alen Velcic reagierte, wechselte häufig zwischen Mann- sowie Zonenverteidigung und störte zudem situativ den Münchner Spielaufbau mit einer Ganzfeld-Verteidigung. Dadurch zwangen sie das junge Team der Bayern zu zahlreichen Ballverlusten, die auf der anderen Seite zu einfachen Fastbreak-Punkten führten. Folglich gingen die Hausherren mit einem 38:33 in die Kabine.

Die Pause kam aus Panthers-Sicht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn mit der Halbzeitsirene riss der Faden für eine Weile. Zunächst übernahmen die Gäste mit einem 16:5-Lauf wieder die Führung, ehe die Panthers ihrerseits mit einer 13:4-Serie antworteten und zu Beginn des Schlussviertels knapp mit 56:53 Punkten führten.

Die Schlussphase des Spiels wurde ebenso kurios wie dramatisch. Panthers-Coach Velcic wurde aufgrund seines zweiten technischen Fouls von der Bank verwiesen. Weil Co-Trainer Boyko Pangarov Senior wegen einer Sperre aus einem Jugendspiel die Partie von der Tribüne aus beobachten musste, nahm kurzerhand Sergey Tsvetkov für die letzten 1:44 Minuten des Spiels auf dem Trainerstuhl Platz. Zudem drohte Hallensprecher Holger Rohde mit dem Abbruch des Spiels, weil 21 Sekunden vor dem Ende während eines Gäste-Freiwurfs ein Gegenstand von einem Fan auf das Feld geworfen wurde. Anschließend hatte Darius Pakamanis mit zwei Freiwürfen nach einem unsportlichen Foul die Chance zum Ausgleich, ließ aber den zweiten liegen. Im darauffolgenden Angriff avancierte Kapitän Kosta Karamatskos, dem in den beiden Angriffen zuvor zwei schlimme Ballverluste unterlaufen waren, zum vermeintlichen Helden des Abends, als er 14 Sekunden vor Schluss einen Offensivrebound schnappte und die Panthers mit 68:67 in Führung brachte.

Das letzte Wort hatte allerdings der 2,10 Meter lange Jakob Knauf, der im letzten Angriff der Bayern den Offensivrebound holte und 1,1 Sekunden vor dem Ende per Dunking die Halle verstummen ließ. Beim finalen Wurf von Rasheed Moore blieb der fällige Pfiff der Referees, der in einer zwar recht körperbetonten, aber fairen Partie eine phasenweise sehr kleinliche Linie vertrat, allerdings aus.

Somit verließen die Panthers als gefrustete Verlierer das Feld und rutschten am letzten Spieltag der Hauptrunde auf den sechsten Rang ab. Nun kommt es in der ersten Playoff-Runde zum Duell mit dem Traditionsverein SC Rist-Wedel, in dem die Hamburger zunächst den Heimvorteil genießen. Bester Werfer der Panthers gegen München war Bill Borekambi mit 18 Punkten.