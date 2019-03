von SK

Basketball, Pro B-Viertelfinale, 2. Spiel: wiha.Panthers Schwenningen – Depant Gießen 46ers Rackelos 76:81 (35:45) Die wiha Panthers verpassten den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale. Nach dem Sieg eine Woche zuvor in Gießen mussten sich die Schwenninger am Samstagabend vor 1400 Zuschauern in Spiel zwei den Hessen geschlagen geben. Die Entscheidung fällt nun am kommenden Samstag in Gießen.

Die Gäste ließen sich von der großartigen Kulisse in der Schwenninger Deutenberghalle nicht beeindrucken und erspielten sich von Beginn an eine Führung. Die Panthers lagen im gesamten Spiel nur einmal, Mitte der zweiten Hälfte, knapp in Führung. Ansonsten mussten sie ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Die Gießener präsentierten sich vor allem in Hälfte eins sehr treffsicher.

Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal richtig spannend. 25 Sekunden vor Schluss kamen die Panthers bis auf zwei Punkte heran (76:78). Die Stimmung in der Deutenberghalle kochte. Doch zum Happy-End reichte es für das Team von Trainer Alen Velcic nicht mehr. Am kommenden Samstag haben die Schwenninger jedoch noch eine weitere Chance, um den Halbfinal-Traum wahr werden zu lassen.