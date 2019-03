Basketball, Pro B-Achtelfinale: Im ersten Playoff-Spiel der Schwenninger Basketball-Geschichte setzte sich das fort, was die Wiha Panthers bereits am Ende der Hauptrunde mehrere Spiele kostete. Beim 63:73 beim SC Rist-Wedel quittierte die Offensive erneut in der Schlussphase ihren Dienst. Dies muss sich ändern, wollen die Panthers nicht bereits am kommenden Samstag aus den Playoffs ausscheiden.

Unter Zugzwang: Selbstbewusst gingen die Panthers ihr Gastspiel vor den Toren Hamburgs an. „Ich will kein zweites Mal nach Wedel fahren“, sagte Trainer Alen Velcic im Vorfeld und gab einen Auswärtssieg in Spiel eins als Ziel vor, sodass bereits nach einem Erfolg in Spiel zwei der Einzug in die nächste Runde hätte gefeiert werden können. Nun ist aber das gegenteilige Szenario eingetroffen. Die Neckarstädter müssen am Samstag in der Deutenberghalle gewinnen, um ihre Saison am Leben zu erhalten und um ein entscheidendes Spiel drei in Wedel zu erzwingen.

Crunchtime-Krise: Zum wiederholten Mal in den vergangenen Wochen schafften es die Panthers nicht, aus engen Spielen als Sieger hervorzugehen. Was in der Hinrunde noch eine ihrer Stärken war, scheint jetzt zu einer „Crunchtime-Krise“ herangewachsen zu sein. Vor Jahreswechsel setzte sich das Team von Trainer Velcic in umkämpften Spielen, wie beispielsweise gegen Würzburg, Erfurt oder Ulm, stets knapp durch. Doch in der Rückrunde scheint der gegnerische Korb in den letzten Spielminuten wie vernagelt. In Wedel erzielte Bill Borekambi dreieinhalb Minuten vor Ende die letzten Schwenninger Punkte. „In der Hinrunde haben wir alles richtig gemacht, nun machen wir Fehler“, erklärt Velcic. „Zudem fehlen uns die Scorer. Ich musste Rasheed Moore, Seid Hajric und Bill Borekambi 35 Minuten lang auf dem Feld lassen, um von ihnen Punkte zu erhalten.“ Dass diesen Leistungsträgern dann gegen Ende eines Spiels die Batterie ausgeht, sei für den Trainer nicht verwunderlich.

Opfer der Regel: Ein anderer Akteur, der den Panthers mit seiner Erfahrung weitergeholfen hätte, ist Darius Pakamanis. Der 37 Jahre alte Litauer saß in Wedel allerdings über die kompletten 40 Minuten auf der Bank. Er wurde Opfer der „Local-Player-Regel“, die vorschreibt, dass immer nur maximal zwei Nicht-Local-Player auf dem Feld stehen dürfen. Weil dies in Wedel meist Moore und Hajric waren, gab es in der Aufstellung keinen Platz mehr für Pakamanis. „In solchen Phasen würde ich ihn gerne spielen lassen, weil er erfahren ist und viele Dinge richtig macht. Aufgrund der Ausländerregel kann ich ihn aber nicht bringen“, ärgert sich Velcic.

Kampfspuren: Gleich zwei Schwenninger gingen gezeichnet aus dem ersten Playoff-Spiel in Wedel hervor. Rasheed Moore erwischte gleich in der zweiten Minute des Spiels den Ellenbogen des gegnerischen Centers Aurimas Adomaitis, der damit eine körperliche Duftmarke setzte. Moores Nase blutete heftig, der US-Amerikaner konnte aber nach kurzer Behandlungspause weitermachen. In der Schlussphase wurde Kapitän Kosta Karamatskos beim Zug zum Korb klar im Gesicht getroffen und trug eine dicke Platzwunde unter dem Auge davon. Weil diese erst noch in einem Klinikum genäht werden musste, verzögerte sich die Abreise der Schwenninger aus Hamburg. Bei beiden Zusammenstößen blieben die Foulpfiffe der schwachen Schiedsrichter aus.

Heimvorteil: Am ersten Playoff-Spieltag ernteten alle Heimteams die Früchte ihrer erfolgreichen Hauptrunde, mit der sie sich den Heimvorteil verschafften. Neben dem SC Rist-Wedel gewannen auch alle die sieben Gastgeber Spiel eins des Achtelfinales und können somit schon am kommenden Wochenende in die nächste Runde einziehen. Dadurch steht es auch in der ewigen Debatte, welche der beiden Pro B-Staffeln die stärkere ist, mit jeweils vier Siegen unentschieden.