Basketball, Pro B-Achtelfinale, 2. Spiel: Wiha Panthers Schwenningen – SC Rist-Wedel 69:61 (16:18, 20:19, 5:7, 28:17). Dank eines wahren Kraftakts besiegten die Wiha Panthers Schwenningen den SC Rist-Wedel in Spiel zwei der Achtelfinal-Serie mit 69:61 und vermieden somit das Saison-Aus. Leon Friederici avancierte im Schlussviertel zum Spieler des Spiels. Das dritte und entscheidende Duell findet am kommenden Sonntag in Rist-Wedel statt.

Panthers-Trainer Alen Velcic nahm im Vergleich zu Spiel eins eine personelle Änderung vor: Darius Pakamanis rückte für den angeschlagenen Seid Hajric in die Startformation. Die Wedeler reisten ersatzgeschwächt an und spielten über weite Strecken lediglich mit einer Sieben-Mann-Rotation.

Vor einer beeindruckenden Kulisse von 1250 Zuschauern in der Deutenberghalle war beiden Mannschaften die Nervosität zu Beginn anzumerken. Sowohl die Schwenninger als auch die Norddeutschen leisteten sich im Anfangsviertel einige Ballverluste. Zudem legten beide Teams eine hohe Intensität in der Defensive an den Tag, sodass einfache Korbleger oder freie Würfe absolute Rarität waren. Weil im ersten Abschnitt noch keine Mannschaft zu ihrem Spiel fand, entwickelte sich ein enges Rennen, in dem die Gäste mit einer 18:16-Führung in die erste Viertelpause gingen.

Mit dem zweiten Viertel folgte eine der besten Phasen der Panthers, die vor allem in der Defensive eine starke Vorstellung zeigten. Den Norddeutschen hingegen fehlte in der ersten Hälfte des zweiten Abschnitts jegliche offensive Struktur, weshalb die Schwenninger mit einem 13:0-Lauf auf 29:18 stellten – die größte Führung des gesamten Spiels. Dieses Polster gaben die Panthers aber prompt wieder leichtfertig aus der Hand. Mit einer Auszeit leitete Rist-Coach Felix Banobre die Wende im zweiten Viertel ein. Die Gäste setzten daraufhin verstärkt auf den Distanzwurf und gingen dank vier verwandelter Dreier und zahlreichen Freiwürfen bis zur Pause mit 37:36 in Führung.

Dieses Herschenken einer eigentlich komfortablen Ausgangsposition für die zweite Hälfte versetzte den Panthers spürbar einen Dämpfer. Im dritten Abschnitt offenbarten verunsicherte Schwenninger große Probleme, sich gegen die engmaschige Raumverteidigung der Wedeler Abschlüsse in Korbnähe zu erarbeiten. Deshalb suchten die Neckarstädter zunehmend ihr Heil im Dreipunkt-Wurf, der allerdings keine effiziente Waffe im Arsenal der Panthers darstellt. Das Velcic-Team konnte sich in dieser Phase auf ihre starke Defensive verlassen. Dadurch kam es in einem hochintensiven, aber spielerisch schwachen dritten Viertel dazu, dass fast sieben Minuten der Spielstand von 39:44 auf der Anzeigetafel prangte.

Auf die „Defensivschlacht“ in Abschnitt drei folgte die entscheidende Phase des Spiels, in der der Panthers-Knoten platzte. Die entscheidenden Impulse gab Leon Friederici, der im letzten Viertel eine überragende Vorstellung zeigte und alle seiner 19 Punkte in der Schlussphase erzielte. Seine beiden Dreier neun sowie vier Minuten vor dem Ende stellten sich als die Würfe heraus, die die Schwenninger ins Rollen brachten. Rist-Wedel zollte dagegen Tribut für die kleine Rotation und war nicht mehr in der Lage, die Hausherren aufzuhalten.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (2 Punkte/1 Rebound/0 Assists), Anell Alexis (3/2/2), Boyko Pangarov junior, Bill Borekambi (11/11/1), Kosta Karamatskos (2/3/0), Rasheed Moore (20/12/1), Leon Friederici (19/3/2), Darius Pakamanis (3/1/2), Hannes Osterwalder (4/4/1), Abdulai Abaker (3/1/2) und Seid Hajric (2/0/0).