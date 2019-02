von Maurice Sauter

Basketball, Pro B: Die Playoffs sind das Nonplusultra für jeden Basketballer und kitzeln aus den Spielern Höchstleistungen heraus. Die Wiha Panthers Schwenningen beginnen ihre Mission am Samstag mit einem Auswärtsspiel in Wedel. Ein Überblick über die heiße Phase der Saison.

Der Modus: 16 Mannschaften, die besten acht aus der Nord- und Südstaffel, haben sich durch ihre Hauptrundenplatzierung für die Playoffs qualifiziert. Sie ermitteln die beiden besten Mannschaften, die sich mit dem Einzug in das Finale sportlich für die Pro A qualifizieren. In der ersten Runde kommt es zu Staffel übergreifenden Duellen. Der Spitzenreiter aus der Südstaffel trifft auf den Achten aus dem Norden und umgekehrt. Die Wiha Panthers, die die Hauptrunde als Tabellensechster des Südens abschlossen, treffen auf den Dritten der Nordstaffel, SC Rist-Wedel. Gespielt wird in Serien nach dem Modus "best-of-three". Jene Mannschaft, die zuerst zwei Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Im Spiel eins und, falls nötig, drei hat die Mannschaft Heimrecht, welche die bessere Hauptrundenplatzierung vorzuweisen hat. Deshalb müssen die Panthers am Samstag zunächst in Wedel antreten, ehe sie die Norddeutschen zu Spiel zwei in der Schwenninger Deutenberghalle empfangen. Nur das Finale wird nicht als Serie, sondern als Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Mannschaft, die das bessere Punkteverhältnis aufweisen kann, krönt sich als Meister der Pro B.

Die Favoriten: Heißester Anwärter auf den Titel sind die Bayer Giants Leverkusen. Der Rekordmeister entschied 21 von 22 Spielen in der Hauptrunde für sich und hat somit in den gesamten Playoffs den ersten Heimvorteil. Weitere Kandidaten sind Lok Bernau (Zweiter aus dem Norden) sowie die Baskets Oldenburg Juniors (Vierter des Nordens). Alle drei Mannschaften stehen auf der rechten Seite des Playoff-Baums, die Panthers hingegen auf der linken. Somit könnten die Schwenninger erst im Finale auf eines der Spitzenteams treffen. "Die linke Seite finde ich sportlich einfacher. Münster ist als Sieger der Nordstaffel zwar stark, aber zu schlagen", sagt Panthers-Trainer Alen Velcic. Er betrachtet es sogar als Vorteil, dass die Panthers aufgrund der Niederlage am letzten Spieltag gegen München nicht als Dritter in die Playoffs gehen. "Den sechsten Platz finde ich besser als den dritten. Zwar haben wir keinen Heimvorteil, was sehr ärgerlich ist. Aber dadurch stehen wir auf der sportlich etwas leichteren Seite", analysiert Velcic den Playoff-Baum und zeichnet bereits einen möglichen Marsch durch die Runden vor: "Wenn wir Wedel schlagen, treffen wir im Viertelfinale auf Gießen. Wir haben bereits bewiesen, dass wir sie schlagen können. Dann würde im Halbfinale entweder Münster oder Bayern München warten. Das sind alles Teams, die wir schlagen können."

Die Besonderheiten: Wenn Basketballer über die Playoffs sprechen, fällt meist immer ein Stichwort: Intensität. "In der Postseason ist es viel intensiver. Jeder Korb und jede Defensivaktion zählt mehr und kann das Momentum ändern", sagt Anell Alexis. Und Rasheed Moore ergänzt: "An diesem Punkt kommt es nicht mehr auf das Talent an, sondern darauf, welches Team mehr Siegeswille zeigt und den Bällen hinterher springt." Anders als in der Hauptrunde, in der ein Spiel nur eines von 22 ist, kann eine einzige Playoff-Partie die gesamte Saison verändern. Bill Borekambi gewann zuletzt zweimal in Folge den Titel in der Pro B und erzählt aus seinem Erfahrungsschatz: "Es gilt das Motto 'do or die'. Entweder wir gewinnen oder wir gehen nach Hause. Wir selbst haben es in der Hand, wie lange die Saison noch geht."

Das Ziel: Wenn es nach den Panthers geht, soll die Runde noch bis Mai dauern. Obwohl die Neckarstädter als Tabellensechster auf dem Papier nicht zu den Favoriten gehören, formulieren die Schwenninger ambitionierte Ziele. "Ich schaue immer nach vorne und versuche, das Maximale zu erreichen. Ich vermittle der Mannschaft immer meine Ziele, und das steckt die Spieler an", betont Velcic, der vor den ersten Playoffs seiner langen Trainerkarriere steht. Aufbauspieler Leon Friederici ergänzt: "Wir wollen alle ins Finale und aufsteigen. Sonst brauchen wir erst gar nicht nach Wedel zu fahren."

Spiel im Internet

Das erste Playoff-Spiel der Wiha Panthers beim SC Rist-Wedel wird am Samstag ab 19 Uhr im Internet auf Sportdeutschland.tv übertragen. (mst)