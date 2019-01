von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Die Wiha Panthers Schwenningen zeigten mit dem 75:65-Sieg bei den Fraport Skyliners Juniors eine überzeugende Leistung und deuteten bereits einen Monat vor Ende der Hauptrunde Playoff-Form an. Diese wird allerdings im kommenden Spiel auf den Prüfstand gestellt.

In Playoff-Verfassung: Vor dem Spiel in Frankfurt hatte Trainer Alen Velcic davon gesprochen, die Spitzenpartie als Testlauf für ein Alles-oder-Nichts-Spiel in den Playoffs zu betrachten, und schwor seine Mannschaft mental darauf ein. Das Team lieferte ab. „Es ist uns gelungen, uns auf dieses Spiel zu fokussieren“, lobte Velcic seine Truppe. Gerade die Abwehr, die zuletzt bei der Heimniederlage gegen Coburg Schwächen offenbart hatte, avancierte zum Sieggaranten. „Die Defense war unglaublich stark. Wir waren gut auf den Gegner eingestellt“, so Velcic, der die Bedeutung des klaren Erfolges im Spitzenspiel einordnet. „Es war ein ganz wichtiger Sieg und ein Zeichen an die Konkurrenz. Mit uns ist in den Playoffs zu rechnen.“

Selbstkritik: Obwohl er seiner Mannschaft die richtige Taktik an die Hand gab, übte Trainer Alen Velcic rückblickend Selbstkritik. „Im Basketball passiert es manchmal, dass der Trainer einen Spieler auf der Bank vergisst. Anell Alexis machte im zweiten Viertel ein Bombenspiel und leitete mit sieben Punkten die Wende ein. Danach habe ich aber vergessen, ihn in der zweiten Hälfte wieder einzusetzen. Bei ihm und auch bei Leon Friederici und Hannes Osterwalder werde ich mich entschuldigen müssen“, gesteht Velcic.

Kommunikator: Auch nach Frankfurt begleitete Panthers-Kapitän Kosta Karamatskos seine Mannschaft, obwohl er nach einem Bizepssehnenriss im vergangenen November noch nicht einsatzfähig ist. Als Beobachter brachte er sich von der Seitenlinie ein und gab phasenweise sogar mehr Anweisungen als der Coach. „Es ist meine Art, als erfahrener Kapitän den jüngeren Spielern Tipps zu geben. Es fällt mir schwer, während des Spiels ruhig auf dem Stuhl zu sitzen“, erklärt der 33-Jährige seine Auffassung des Spielführeramtes. Vor allem auf seinen jungen Spielmacher-Kollegen Abdulai Abaker redete Karamatskos mehrmals ein. „Von außen sieht man ein paar Sachen anders, die ich den Jungs auf dem Spielfeld mitgeben möchte“, erklärt Karamatskos, der sich auf dem schnellsten Weg der Rückkehr befindet. „Ich mache im Training bereits große Fortschritte und steige nun Stück für Stück in das Spiel mit Kontakt ein. Bis zur ersten Playoff-Partie Anfang März möchte ich wieder dabei sein.“

Ticket gebucht: Dass die Panthers am Endrundenturnier teilnehmen werden, daran besteht kein Zweifel mehr. Vier Spiele vor Ende der Hauptrunde haben die Schwenninger als Tabellenzweiter das Playoff-Ticket vorzeitig gelöst. Auch die Aussichten auf den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde sind gut. Um diesen auf ihrer Seite zu haben, müssen die Panthers die Hauptrunde unter den ersten Vier abschließen. Es müsste mit dem Teufel zugehen, sollten die Panthers noch auf Rang fünf oder tiefer abrutschen. Mit großer Wahrscheinlichkeit genügt sogar schon ein weiterer Sieg, um sich das Heimrecht endgültig zu sichern.

Topspiel voraus: Diesen Erfolg wollen die Panthers bereits am kommenden Samstag einfahren. Dann empfangen die Schwenninger den souveränen Tabellenführer Bayer Giants Leverkusen. Die Rheinländer machten am vergangenen Spieltag mit Sieg Nummer 17 im 18. Spiel die Hauptrundenmeisterschaft vorzeitig klar. Die Panthers-Fans dürfen sich auf einen hochklassigen Schlagabtausch mit Playoff-Charakter in der Deutenberghalle freuen.