von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Fast ein Jahr lang schickten die Wiha Panthers Schwenningen ihre Heimspielgegner ohne Punkte wieder nach Hause. Dem BBC Coburg gelang es am Samstag, die schier uneinnehmbare Festung Deutenberghalle einzunehmen und die Panthers mit 85:82 zu schlagen. Für Panthers-Trainer Alen Velcic hat dies verschiedene Gründe.

Ende der Serie: 306 Tage lang oder saisonübergreifend über 23 Heimspiele hinweg blieben die Panthers in ihrem trauten Heim ungeschlagen. Nachdem das Team von Trainer Alen Velcic letztmals am 19. März 2017 mit 69:73 gegen Speyer verloren hatte, folgte eine komplette Regionalliga-Spielzeit ohne Heimniederlage sowie acht Partien in der ProB, in denen die Schwenninger das Parkett stets als Sieger verließen. Im neunten Spiel dieser Saison erwischten die Schwarzwälder allerdings einen gebrauchten Tag und unterlagen Coburg in einem Spiel, in dem die Panthers weit unter ihren eigenen Möglichkeiten blieben.

Dreier ohne Wert: Beim 82:85 gegen die Unterfranken überzeugten die Panthers vor allem mit ihrer Dreierquote. Mit zwölf verwandelten Distanzwürfen stellte der Aufsteiger einen neuen Saisonbestwert auf und zeigten sich mit 41 Prozent Erfolgsquote zudem auch sehr effizient. Allerdings entpuppte sich die Defensive, das eigentliche Prunkstück der Panthers, am Samstag als wunder Punkt. 85 zugelassene Punkte stellen den zweithöchsten Wert der laufenden Saison dar, nur Spitzenreiter Leverkusen (95) schenkte den Raubkatzen mehr Punkte ein als Coburg. „Wir haben uns defensiv oftmals nicht an die Vorgaben gehalten und den Gameplan nicht umgesetzt. Wir wussten, wie Coburg spielen würde, sind aber oftmals falsch rotiert und wurden im Dribbling geschlagen“, analysiert Velcic.

Energiebündel: Einer der wenigen Lichtblicke bei den Panthers war Hannes Osterwalder. Seine Rückkehr nach zweiwöchiger krankheitsbedingter Pause tat der Panthers-Defensive sichtlich gut. Im zweiten Viertel, in dem Osterwalder acht Minuten lang auf dem Feld stand, zeigte der Flügelspieler mit drei teils spektakulären Blocks nicht nur seine athletischen Fähigkeiten, sondern auch mit richtigen Rotationen hohes Spielverständnis. Mit Osterwalder auf dem Feld erzielten die Panthers zwölf Punkte mehr als der Gegner. Mit seinen energischen Sprints und Sprüngen riss der 2,02 Meter große Hüne zwar seine Mitspieler und das Publikum mit, ließ dabei aber viele Kräfte, sodass er in der zweiten Hälfte nur noch auf vier weitere Minuten kam. „Gegen Ende ist mir die Puste ausgegangen, was meiner Pause zuletzt geschuldet ist. Es ist meine Aufgabe, Dampf in die Defensive zu bringen und Energie zu liefern.“

Großer Ärger: Nach dem Spiel übte Panthers-Coach Velcic scharfe, aber durchaus berechtigte Kritik an den Schiedsrichtern, die vor allem im letzten Abschnitt die Fouls ungleich verteilten. Während Coburg nur einen Foulpfiff kassierte, waren es bei den Panthers deren sieben. Drei davon erachtet Velcic als spielentscheidend. „In den letzten beiden Minuten übersahen die Referees ein Doppeldribbling sowie ein Offensivfoul und fielen auf eine Schwalbe herein. Diese drei Entscheidungen führten zu sieben Punkten für Coburg. Davon konnten wir uns dann nicht mehr erholen“, erläutert Velcic.

Spitzenspiel voraus: Zwar behielten die Panthers trotz der Niederlage ihren zweiten Tabellenplatz, büßten aber ihren kleinen Vorsprung auf die Verfolger Frankfurt Skyliners Juniors ein. Am kSamstag kommt es in der Main-Metropole zum direkten Vergleich der punktgleichen Tabellennachbarn. Der Sieger dieses Duells hat eine große Chance, die Hauptrunde als Tabellenzweiter zu beenden und somit in den Playoffs in den ersten beiden Runden das Heimrecht zu genießen.