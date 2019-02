von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Depant Gießen 46ers Rackelos – Wiha Panthers Schwenningen (Samstag, 20 Uhr). Den Wiha Panthers Schwenningen steht mit dem Auswärtsspiel bei den punktgleichen Depant Gießen 46ers Rackelos ein echtes Endspiel um Tabellenrang zwei bevor. Die Personallage bereitet derweil weiterhin Sorgen.

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Panthers das Gastspiel bei der Bundesliga-Reserve der Gießen 46ers, ist ihnen der zweite Platz in der Hauptrundentabelle nicht mehr zu nehmen – unabhängig vom Ausgang des abschließenden Heimspiels gegen den FC Bayern München II die Woche darauf. Bei einer Niederlage in Gießen müssten die Schwenninger die Bayern schlagen und auf einen Ausrutscher der Rackelos in Elchingen hoffen, um Platz zwei am letzten Spieltag zurückzuerobern. Für die Aufsteiger stellt diese Tabellenkonstellation mehr Freude als Druck dar. "Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir am Ende der Hauptrunde unter den ersten Vier stehen, hätte ich ihn wahrscheinlich geküsst. Nun sind wir zwei Spiele vor Schluss Zweiter und haben alles in der eigenen Hand. Das wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen", gibt Trainer Alen Velcic die Richtung vor. "Wir betrachten das Spiel in Gießen als Testlauf für die Playoffs. Wir sind sehr zuversichtlich und fokussiert."

Nach der schwachen Leistung in der Vorwoche in Ulm musste der Coach nicht extra im Training die Zügel anziehen. "Dies haben die Jungs von ganz alleine getan. Ich musste nicht auf sie draufhauen, sondern ihnen aufzeigen, was wir falsch gemacht haben", erklärt Velcic, den allerdings weiterhin Personalnöte plagen. Neben Kosta Karamatskos wird aller Voraussicht nach auch weiterhin der angeschlagene Abdulai Abaker ausfallen, sodass die Panthers im dritten Spiel in Serie wohl auf einen gelernten Spielmacher verzichten müssen. "In dieser Woche", erklärt der Trainer, "haben wir verstärkt mit Leon Friederici sowie Darius Pakamanis auf der Aufbauposition trainiert und hoffen, dass Leons Athletik und Darius´ Erfahrung ausreichen werden, um bei den favorisierten Gießenern zu gewinnen."

Die Hessen sind neben dem Tabellenführer Leverkusen derzeit die formstärkste Mannschaft der Liga. Nach dem schlechten Saisonstart mit nur zwei Siegen aus den ersten neun Spielen wendete das Team von Trainer Rolf Scholz das Blatt und pflügte in den zurückliegenden Wochen nahezu durch die Liga. Zehn Siege aus den vergangenen elf Partien katapultierten die zweitbeste Offensive der Liga auf Tabellenrang drei, nur beim Ligaprimus in Leverkusen mussten sich die 46ers geschlagen geben. Mit Johannes Lischka haben die Gießener den viertbesten Scorer der Südstaffel in ihren Reihen und mit Alen Pjanic sowie Bjarne Kraushaar zwei große Talente, die regelmäßig in den Abstimmungen für den Titel "Nachwuchsspieler des Monats" der ProB zu finden sind. Zudem verstärkten sich die Hessen unter der Saison mit US-Amerikaner Jestin Lewis sowie Brite Jordan Williams, die beide das Team auf ein höheres Level beförderten.

Panthers-Trainer Alen Velcic zollt dem Gegner Respekt für den starken Saisonendspurt. "Gießen hat einen Lauf und spielt in letzter Zeit gut." Doch auch sein Pendant warnt vor dem Kontrahenten. "Schwenningen ist ein starker Gegner mit viel individueller Qualität, Erfahrung und einer der stärksten Verteidigungen der Liga. Wir müssen an unsere gute Leistung der vergangenen Spieltage anknüpfen, um eine Siegchance zu wahren", blickt 46ers-Coach Scholz voraus.

Die Panthers werden sich im Vergleich zur Niederlage in Ulm insbesondere im Angriff erheblich steigern müssen, um den 87:71-Hinspielerfolg gegen Gießen wiederholen zu können. Nur dann werden sie in der Lage sein, den 46ers im Finale um Platz zwei einen Kampf auf Augenhöhe zu bieten.