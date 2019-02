von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – FC Bayern München II (Samstag, 19.30 Uhr). Zum Ende der Hauptrunde empfangen die Wiha Panthers mit dem FC Bayern München II einen Gegner mit prominentem Namen in der Deutenberghalle. Aufgrund der engen Tabellensituation und der drei Spiele andauernden Niederlagenserie sind die Schwenninger unbedingt auf ein Erfolgserlebnis aus.

Zur großen Freude von Trainer Alen Velcic versammelten sich in dieser Woche zum erst zweiten Mal seit der Saisonvorbereitung alle zwölf Spieler in einem körperlichen Top-Zustand im Training. Entsprechend intensiv waren die Einheiten. "Die Trainingswoche war sehr gut, es ist Feuer drin", bestätigt Velcic. Auch die Atmosphäre innerhalb des Teams sei trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge nicht angeknackst. "Es ist Leben in der Mannschaft. Wir haben keinen Druck mehr, weil wir die Playoffs sicher haben. Dann werden die Karten neu gemischt", blickt der Trainer voraus.

Die Schwenninger wollen sich unbedingt mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die Bayern das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde sichern und ihren dritten Platz in der Hauptrundentabelle verteidigen. Mit einem Auge schielt Velcic sogar noch auf den zweiten Rang. Um diesen zu erreichen, müssten die Gießen 46ers zeitgleich bei den aktuell form- und heimstarken baskets Elchingen verlieren, sodass die Panthers mit einem eigenen Sieg und dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit den 46ers vorbeiziehen können. "Das wird ein schweres Spiel für Gießen. Elchingen spielt gerade sehr stark", so Velcics Einschätzung.

In einer ebenfalls guten Verfassung präsentierte sich zuletzt der FC Bayern II. Das vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Demond Greene trainierte Münchner Team legt einen starken Saisonendspurt hin, gewann die letzten vier Spiele alle und hat das Playoff-Ticket ebenfalls sicher. Somit hat die Reserve des amtierenden deutschen Meisters, die vorrangig auf die Ausbildung ihrer jungen Talente bedacht ist, das eigene Mindestziel bereits erreicht. Alles Weitere stellt das i-Tüpfelchen dar. Einer der interessantesten Spieler der Jung-Bayern ist der 19-jährige Nelson Weidemann. Nicht nur ist er der Cousin vom Schwenninger Bill Borekambi, sondern auch eines der vielversprechendsten Talente Deutschlands. Mit durchschnittlich 13 Punkten pro Partie ist der U20-Nationalspieler Münchens Topscorer. Zudem verfügen die Bayern mit Viktor Frankl-Maus über einen der besten Vorlagengeber der Liga. Es wird vor allem die Aufgabe von Seid Hajric und Hannes Osterwalder sein, die Stärke des langen Münchner Teams im Sammeln von Rebounds einzudämmen. Es wird das Duell der Mannschaft mit den wenigsten Dreierversuchen der Südstaffel (Panthers) gegen das wurffreudigste Team der Liga. Velcic: "Ein Fifty-Fifty-Spiel. Für uns wird es wichtig sein, dass wir unseren Gameplan umsetzen."

Die Rückkehr des lange verletzten Kapitäns Kosta Karamatskos bedeutet nicht zwangsläufig, dass sein überzeugender Stellvertreter Abdulai Abaker nun wieder ins zweite Glied rücken wird. "Wir haben mehrere taktische Alternativen. Abu ist nach seiner Knöchelverletzung wieder mit Vollgas dabei und hat super trainiert", lobt Velcic den 22-jährigen Spielmacher. Dass den Panthers ein erneutes Freiwurf-Debakel wie im Hinspiel widerfährt, schließt Velcic aus. Damals unterlagen die Neckarstädter im Audi Dome mit 54:72 und trafen dabei lediglich desolate 14 von 33 Freiwürfen.