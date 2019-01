von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Fraport Skyliners Juniors – Wiha Panthers Schwenningen 65:75 (16:13, 11:17, 10:26, 28:19). Mit einer abgeklärten und konzentrierten Leistung kamen die Wiha Panthers im Spitzenspiel bei den Fraport Skyliners zu einem souveränen 75:65-Erfolg. Vor allem im dritten Viertel zeigten die Doppelstädter ihrem Gegner die Grenzen auf.

Beim bis dato punktgleichen Tabellendritten aus Frankfurt konnte Panthers-Trainer Alen Velcic wieder auf seinen Center Seid Hajric zurückgreifen. Auch die Gastgeber traten vor rund 90 Zuschauern nahezu in Bestbesetzung an. Dadurch entwickelte sich im ersten Viertel ein Spiel auf Augenhöhe, das allerdings von zahlreichen Ballverlusten, Fouls und Fehlwürfen geprägt war. Bei den Hausherren lief offensiv viel über den Bundesliga-erprobten Spielmacher Elijah Clarance, der einerseits mit spektakulären Dunks für Highlights sorgte, auf der anderen Seite aber auch zahlreiche Dreier warf und Ballverluste produzierte. Die Panthers ließen ebenfalls zahlreiche gute Chancen liegen und waren im Reboundduell im Hintertreffen, sodass das Team von Trainer Alen Velcic mit einem 13:16-Rückstand in die erste Viertelpause ging.

In Abschnitt zwei warf Velcic die Rotationsmaschine an und brachte mit Sergey Tsvetkov und Anell Alexis zwei Spieler, die sofort zu Aktivposten wurden. Alexis drehte das Spiel mit sieben Punkten in drei Minuten und brachte die Panthers wieder in Führung. Sowohl Tempo als auch Trefferquoten beider Mannschaften reduzierten sich im zweiten Abschnitt, während sich die Fehlerquote häufte, sodass das Spitzenspiel in der ersten Hälfte mehr ein umkämpftes und punktearmes Ringen als ein sportlicher Leckerbissen war. Zwar hatten die Panthers die gefährlichen Frankfurter Schützen unter Kontrolle, Frankfurt verwarf in Durchgang eins jeden der zehn Dreierversuche, allerdings kam der Bundesliga-Nachwuchs zu neun Offensivrebounds und dominierte das Spiel in der Zone.

Dies änderte sich mit Beginn der zweiten Hälfte. Die Schwenninger Zonenverteidigung sicherte sich zunehmend die Oberhand im Rebounding und stellte die Frankfurter Offensive vor große Probleme. Auf der anderen Seite kam der Offensiv-Motor der Panthers so richtig auf Touren. Binnen fünf Minuten Mitte des dritten Abschnitts setzten sich die Schwarzwälder mit einem 15:0-Lauf auf 48:33 ab. Sowohl Rasheed Moore, der in dieser Phase zwei Dreier verwandelte, als auch den an diesem Abend starken Bill Borekambi konnten die Frankfurter nicht verteidigen. Bis zum Ende des dritten Abschnitts bauten die Gäste ihre Führung auf 19 Punkte aus. Es war die Vorentscheidung.

Die Skyliners Juniors starteten zu Beginn eines wilden Schlussviertels einen Lauf, kamen wieder bis auf acht Punkte heran und lieferten sich phasenweise ein munteres Scheibenschießen mit den Panthers. Diese wiederum trafen die wichtigen Würfe zu den richtigen Zeitpunkten und spielten die Partie routiniert zu Ende.

Bill Borekambi war beim verdienten 75:65-Erfolg mit 23 Punkten und sechs Rebounds bester Spieler der Panthers, die mit diesem klaren Sieg im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen an die Liga sendeten. Vier Spiele vor Schluss liegen die Panthers als Aufsteiger weiterhin auf Rang zwei, haben einen Sieg mehr auf dem Konto als Verfolger Frankfurt und zudem den direkten Vergleich auf ihrer Seite.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (11 Punkte/3 Assists/4 Rebounds), Anell Alexis (7/0/1), Bill Borekambi (23/3/6), Rasheed Moore (15/4/9), Leon Friederici (9/0/3), Darius Pakamanis (5/1/1), Hannes Osterwalder (4/2/6), Abdulai Abaker (1/8/2) und Seid Hajric (0/0/1).