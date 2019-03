Basketball, Pro B Achtelfinale: Wiha Panthers Schwenningen – SC Rist-Wedel (Samstag, 20 Uhr). Die Ausgangslage ist klar: Die Wiha Panthers Schwenningen müssen nach der 63:73-Niederlage in Spiel eins der "Best-of-Three"-Serie ihr Heimspiel gewinnen, um das Ausscheiden im Playoff-Achtelfinale zu vermeiden. Eine angestrebte Rekordkulisse in der Deutenberghalle soll die Neckarstädter beflügeln.

Die Personallage vor Spiel zwei hat sich bei beiden Mannschaften im Vergleich zur Vorwoche leicht verändert. Seid Hajric, der in Spiel eins eine starke Leistung zeigte, zog sich im Training eine Kapselverletzung im Finger zu, wird aber aller Voraussicht nach auf die Zähne beißen. Kosta Karamatskos bekam nach seiner Schnittwunde unter dem Auge grünes Licht von den Ärzten und wird genauso zur Verfügung stehen wie der restliche Kader von Panthers-Trainer Alen Velcic. Den Wedelern fehlt weiterhin ihr verletzter Kapitän Mario Blessing. Zudem wird aller Voraussicht nach Justus Hollatz, der im Hinspiel knapp 26 Minuten lang auf dem Spielfeld stand, für den Kooperationspartner Hamburg Towers in der Pro A zum Einsatz kommen. Ansonsten sind von beiden Mannschaften weder personell noch taktisch große Änderungen zu erwarten. "Wir haben Wedel in dieser Woche nun zum x-ten Male analysiert und kennen den Gegner wie sie uns kennen. Es wird keine großen Überraschungen mehr geben", vermutet Velcic.

Der Panthers-Coach nimmt seine Mannschaft nach fünf Pleiten in Folge in die Pflicht, vor allem am offensiven Ende des Spielfelds wieder ihre Bestform zu erreichen. "Defensiv sind wir eines der drei besten Teams der Pro B. Offensiv müssen wir uns steigern, alle müssen jetzt treffen." Zudem dürfen es sich die Panthers kein weiteres Mal erlauben, in einer entscheidenden Schlussphase des Spiels minutenlang ohne Korberfolg zu bleiben.

Die Wedeler werden erst am frühen Samstagmorgen per Flugzeug die weite Reise in den Schwarzwald antreten. Grund dafür sei, "dass die Spieler dadurch in der Nacht vor dem Spiel in ihren eigenen Betten schlafen können", erklärt Trainer Felix Banobre. Er stellt seine Mannschaft auf eine intensive Partie in einem Hexenkessel ein. "Wir bereiten uns auf das Spiel in Schwenningen wie auf ein Einzelspiel vor. Ich rechne in taktischer Hinsicht mit allem. Ich erwarte ein schweres Spiel und gehe davon aus, dass die Schwenninger körperbetont und mit voller Kraft vor den eigenen Zuschauern auftreten. Sie haben das Publikum im Rücken."

Wie entscheidend der Heimvorteil in den Playoffs sein kann, verdeutlichte der erste Spieltag am vergangenen Wochenende, als alle acht Heimteams ihre Spiele gewannen. Die Panthers zeichneten sich in der Hauptrunde vor allem durch ihre Heimstärke aus und gewannen vor heimischem Publikum die ersten acht Partien, warten allerdings schon seit drei Spielen auf einen Erfolg in der Deutenberghalle. Dennoch gehen die Schwenninger leicht favorisiert in Spiel zwei, zumal die Gäste, ähnlich wie die Panthers, in dieser Saison auswärts teils starke Leistungsschwankungen zeigten und in der Fremde mehr Spiele verloren als gewannen.

An mangelnder Unterstützung von den Rängen soll es am Samstagabend aus Panthers-Sicht nicht scheitern. Die Neckarstädter erwarten zum ersten Playoff-Spiel ihrer Vereinsgeschichte eine Rekordkulisse. Aufgrund des erfolgreichen Kartenvorverkaufs rechnet Geschäftsstellenleiter Holger Rohde mit etwa 1400 Zuschauern. "Der Kartenabsatz läuft bombastisch. Wir werden in der Halle die Bereiche hinter den Körben bestuhlen, sodass dort Leute Platz finden werden."

Trainer Alen Velcic ist guter Dinge, dass seine Mannschaft befreit aufspielen und gewinnen kann. "Ich versuche wie in der Vorwoche, den Druck von den Jungs zu nehmen. Für uns ist es ein Bonusspiel. Ich bin zuversichtlich, dass wir es vor 1400 Zuschauern gewinnen werden."