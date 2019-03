von Maurice Sauter

Basketball, ProB: SC Rist-Wedel – Wiha Panthers Schwenningen (Samstag, 19 Uhr). Bestens präpariert und von jeglichem Druck befreit, begeben sich die Wiha Panthers Schwenningen auf die knapp 800 Kilometer lange Fahrt zum SC Rist-Wedel, wo am Samstag Spiel eins des Playoff-Achtelfinals steigt. Die Neckarstädter wissen aber auch: Es könnte der letzte Ausflug in dieser Saison sein.

Spiel eins setzt die Vorzeichen für den weiteren Verlauf der „Best-of-Three-Serie und ist deshalb bereits eine Schlüsselpartie. Setzt sich der favorisierte SC Rist-Wedel vor heimischem Publikum durch, ist Spiel zwei für die Panthers bereits ein Endspiel. Stehlen die Schwenninger jedoch das erste Spiel, haben sie zwei Chancen, den Einzug ins Viertelfinale klarzumachen. Für Panthers-Trainer Alen Velcic ist klar, welche Mannschaft am Samstag mehr unter Zugzwang steht. „Der Druck liegt im ersten Spiel klar auf Seiten der Wedeler. Sie sind Dritter, haben den Heimvorteil und müssen das erste Spiel zuhause gewinnen, denn danach geht es nach Schwenningen“, erläutert der Coach. Er selbst war in dieser Woche bemüht, sein Team von jeglicher Anspannung zu befreien. „Wir haben versucht, den Druck rauszunehmen. Die Trainingswoche war gut und hat Spaß gemacht“, betont Velcic, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Nachdem der SC Rist-Wedel im Vorjahr dem Abstieg nur knapp von der Schippe gesprungen war, lautete in dieser Saison das Ziel Klassenerhalt. Dass die Hauptrunde dann auf einem starken dritten Platz abgeschlossen wurde und der Abstiegskampf weit entfernt ist, macht den Traditionsverein zu einem der Überraschungsteams der Saison. Der große Garant für die erfolgreiche Hauptrunde ist die enorme Heimstärke: Das Team des spanischen Trainers Felix Banobre gewann jedes seiner elf Heimspiele in der Steinberghalle. Auswärts hingegen zeigte die Wedeler Leistungskurve teils stark nach unten, in der Fremde gelangen nur vier weitere Siege bei sieben Niederlagen. Die identische Bilanz weisen auch die Panthers in der Ferne auf, weshalb die Favoritenrolle in Spiel eins klar verteilt ist. „Wir haben aufgrund der Wedeler Heimstärke nur eine kleine Chance, aber diese wollen wir nutzen. Rist-Wedel ist auch nur ein ganz normales Basketball-Team aus der ProB“, stellt Velcic klar.

Kopf der Norddeutschen ist der erfahrene Mario Blessing, der allerdings mit einer Sprunggelenkverletzung schon länger ausfällt. Seither konzentriert sich im Wedeler Angriff viel auf dem US-Amerikaner Ryan Logan, der im Schnitt 14 Zähler pro Partie auflegt und zielsicher von der Dreierlinie trifft. Dazu kommt der litauische Center Aurimas Adomaitis, der mit seinen 205 Centimetern Körperlänge versuchen wird, gegen die kleineren Schwenninger im Rebounding zu dominieren.

Die Norddeutschen bereiteten sich bereits auf ein Erstrundenduell mit Ulm oder dem FC Bayern München vor, weshalb das Aufeinandertreffen mit den Schwenningern überraschend kommt. Den Nordlichtern ist allerdings durchaus bewusst, dass die Panthers über fast die komplette Hauptrunde einen Spitzenplatz der Südstaffel belegten, und treten die Playoff-Serie trotz des Heimvorteils und der besseren Hauptrunde mit Respekt an. „Schwenningen verfügt über eine sehr erfahrene Mannschaft. Rasheed Moore gehört für mich zu den besten Spielern der Liga. Aus meiner Sicht sind die Panthers einer der stärksten Gegner, auf die wir in der Saison bisher getroffen sind“, urteilt Trainer Felix Banobre.

Unabhängig vom Ausgang der Serie genießt Panthers-Coach Velcic den Moment und sieht den ersten Playoffs seiner Trainerlaufbahn völlig entspannt entgegen. „Man darf sich keine Ausrutscher erlauben. Diesen Druck kenne ich aber noch aus der Regionalliga. Dieses Jahr müssen wir allerdings nicht unbedingt aufsteigen. Für mich sind die Spiele, die noch kommen, ein Bonus und ein Zuckerschlecken.“

Spiel im Internet

Spiel eins zwischen dem SC Rist-Wedel und den Wiha Panthers wird am Samstagabend ab 19 Uhr live im Internet unter Sportdeutschland.tv übertragen.