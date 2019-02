von Maurice Sauter

Basketball, Pro B: Das 81:92 der Wiha Panthers Schwenningen bei den Depant Gießen 46ers Rackelos bedeutete nicht nur die dritte Niederlage in Serie, sondern auch den Stimmungstiefpunkt in einer eigentlich erfolgreichen Saison. Nun erwartet der Trainer eine veränderte Grundeinstellung seines Teams.

Durchhänger: Kurz vor dem Start der Playoffs, also zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, haben die Panthers das Siegen verlernt. Das 81:92 bei den Depant Gießen 46ers Rackelos, die dritte Niederlage in Folge, war der nächste Stimmungsdämpfer und passt ins Bild eines mehr schlechten als rechten Jahres 2019, in dem die Schwenninger fünf von sieben Partien verloren. Dadurch verspielten die Panthers einen komfortablen zweiten Tabellenplatz und müssen nun sogar noch um das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde bangen. Bei einer Niederlage am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München II könnten die Schwenninger sogar noch bis auf Platz sieben durchgereicht werden, es droht dann ein anspruchsvolles Erstrundenduell ohne Heimvorteil gegen Lok Bernau, dem Farmteam von Alba Berlin. Bliebe es beim dritten Rang in der Hauptrundentabelle, träfen die Neckarstädter Stand jetzt auf die Baskets Schwelm, die mit ihrem Bundesliga-erfahrenen Point Guard Niklas Geske über den für viele Experten besten Spieler der gesamten Pro B verfügen.

Einstellung: Für Trainer Alen Velcic liegen die Gründe für die Flaute viel tiefer als im Verletzungspech, das sicherlich einen Teil zur Schwächephase beigetragen hat. „Wir waren uns unserer Sache zu sicher, als wir an Weihnachten eine Bilanz von 10:4 hatten. Seitdem verfolgt jeder nur noch persönliche Ziele. Das manifestiert sich in den Resultaten“, analysiert der Trainer, der momentan mehr zahme Kätzchen als bissige Panther auf dem Spielfeld sieht. „Es scheint, als hätten die Jungs ihr Kämpferblut verloren und ihr gesamtes Pulver bereits verschossen. Ich nehme alle in die Pflicht, in den nächsten Spielen an ihr Limit zu gehen und das Ruder rumzureißen. Vor allem von der Bank muss mehr kommen.“ Lediglich acht der 81 Zähler aus der Gießen-Niederlage steuerten die Ersatzspieler bei, weshalb Coach Velcic in der zweiten Hälfte die Rotation weitestgehend einstellte und auf die Startformation setzte.

Führungsspieler: Auf seinen Topscorer konnte sich Velcic am vergangenen Samstag hingegen wieder verlassen. Rasheed Moore hat seine kleine Schwächephase offenbar überstanden, führte sein Team mit 35 Punkten an und hatte großen Anteil daran, dass die Panthers nicht mit einer Klatsche aus Gießen abreisten. „Rasheed hat uns vor allem in der zweiten Halbzeit getragen und hervorragend gespielt. Er hat endlich das gemacht, was er machen soll. Ich hoffe, er hat sein Tief überwunden“, lobt Velcic seinen Schützling, fordert aber auch gleichzeitig mehr vom Rest des Teams: „Es kann nicht sein, dass wir alleine von Rasheed abhängen. Von den anderen Spielern muss mehr kommen.“

Hoffnungsträger: Auch wenn seine Rückkehr nach dreimonatiger Verletzungspause beim Spiel in Gießen noch nicht von Erfolg gekrönt war, hat Spielmacher Kosta Karamatskos seine Mannschaft vor allem offensiv deutlich verbessert. Zwölf verteilte Assists des Kapitäns und 81 erzielte Punkte des gesamten Teams im Vergleich zu 53 in der Vorwoche in Ulm stehen exemplarisch für den positiven Einfluss, den Karamatskos auf das Schwenninger Spiel hatte. „Unsere Spielweise ist mit einem echten Spielmacher eine ganz andere. Zwölf Vorlagen sagen einiges aus“, sagt Velcic über seinen verlängerten Arm auf dem Spielfeld, der 35 Minuten lang die Panthers-Offensive dirigierte. „Ich hatte keine körperlichen Probleme mehr und bin auch schnell ins Spiel reingekommen“, fasst Karamatskos seine Rückkehr zusammen. Zur derzeitigen Flaute seines Teams sagt er: „Rumheulen bringt nichts, wir müssen uns jetzt auf München konzentrieren und werden definitiv bereit sein.“