Basketball, Pro B: Mit dem nervenaufreibenden 86:85-Auswärtssieg in Spiel drei beim SC Rist-Wedel sorgten die Wiha Panthers in vielerlei Hinsicht für ein Novum. Erstmals gewannen die Schwenninger eine Playoff-Serie und erstmals verlor Wedel in dieser Saison ein Heimspiel. Zudem sorgte das Team von Trainer Alen Velcic für den ersten Favoritensturz der laufenden Playoffs.

Verdient: Im Basketball trennen Sieg und Niederlage oftmals nur Zentimeter. Hätte Rist-Wedels Jan Both bei seinem Wurf in letzter Sekunde von Spiel drei etwas genauer gezielt, hätten die Norddeutschen den Einzug ins Viertelfinale gefeiert und die Wiha Panthers wären mit hängenden Köpfen die lange Heimreise aus Norddeutschland angetreten. Dass es aber bekanntlich anders gekommen ist, hat allerdings wenig mit bloßem Glück zu tun. In einer über alle drei Partien hinweg sehr ausgeglichenen Serie waren die Schwenninger in den entscheidenden Momenten die in der Defensive stabilere und in der Offensive abgezocktere Mannschaft. Zudem gelang es dem Velcic-Team als erste Mannschaft in dieser Saison, die Wedeler in der dortigen Steinberghalle zu besiegen. Daher ziehen die Panthers, die wohlgemerkt zweimal auswärts antreten mussten, verdientermaßen in die Runde der letzten acht Teams ein.

Minister: „Anell Alexis wird mit seiner Erfahrung und Athletik vor allem in den Playoffs wichtig für uns“, prophezeite Velcic im Laufe der Saison mehrfach und wurde am Sonntag bestätigt. „Anell hat in Spiel drei den Unterschied gemacht. Er hat vor allem Dinge getan, die nicht in der Statistik auftauchen. Er hat Einsatz gezeigt, wichtige Blocks gestellt und die Defense organisiert. Anell war unser Verteidigungsminister“, lobt der Trainer den athletischen Flügelspieler, der nach seiner Ankunft in Schwenningen im November nun sportlich voll angekommen ist. Alexis selbst bleibt nach seiner guten Leistung bescheiden. „Ich habe einfach das getan, was das Team in der jeweiligen Situation benötigt hat. Ich war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, erklärt Alexis, der mit einem spektakulären Block vier Minuten vor dem Ende zwei sichere Wedeler Punkte verhinderte und mit seinen beiden Freiwürfen 20 Sekunden vor dem Schluss, die siegbringenden Zähler für sein Team erzielte.

Verteilt: Auch mit einer zweiten Vorhersage sollte Velcic recht behalten. „Wenn wir unsere offenen Würfe besser treffen, dann haben wir in Wedel eine kleine Siegchance“, betonte der Coach vor Spiel drei und sollte recht behalten. Starke 64 Prozent aller Würfe aus dem Zwei-Punkte-Bereich fanden ihren Weg ins Ziel, und auch die Dreierquote steigerte sich mit 31 Prozent auf einen akzeptablen Wert. Während im Saisonverlauf oft Rasheed Moore seine Mannschaft tragen musste, war es am vergangenen Sonntag eine ausgeglichene Mannschaftsleistung, die zum Erfolg führte. „Jeder Einzelne hat seine Rolle gut ausgefüllt“, lobt Velcic seine Mannschaft. Die Punkte verteilten sich gleichmäßig auf Leon Friederici (18), Rasheed Moore, Bill Borekambi (beide 17) sowie Kosta Karamatskos (16). Letzterer zeigte die richtige Reaktion auf seine eher schwächere Leistung in Spiel zwei eine Woche zuvor und bot in Wedel eines seiner besten Spiele der Saison. Insgesamt war die Panthers-Offensive produktiv wie lange nicht mehr. Die 86 erzielten Punkte sind der zweitbeste Offensiv-Ertrag in der gesamten Saison. 87 Punkte erzielten die Raubkatzen am ersten Spieltag – gegen die Depant Gießen 46ers Rackelos.

Revanche: Eben jene Gießener, Zweiter der Südstaffel, warten nun im Viertelfinale, das am kommenden Sonntag um 18 Uhr in Gießen beginnt. Erst Mitte Februar waren die Panthers zuletzt bei den Hessen zu Gast und verloren dort mit 81:92. Auch in dieser Serie werden die Schwenninger in einem möglichen Spiel drei auswärts antreten müssen. Die Panthers, die die Hauptrunde auf Platz sechs beendeten, sind die einzige Mannschaft der Pro B, die im Achtelfinale das dritte Spiel auswärts gewann. In allen anderen Serien zogen die Favoriten mit Heimvorteil in die nächste Runde ein.