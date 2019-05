von SK

Leichtathletik: (h) Anna-Lena Gamp vom TV Lenzkirch hat die nationale Norm für die deutschen Meisterschaften bei einem Mehrkampfmeeting in Weingarten erfüllt. Niklas Leber (TB Löffingen/LG Baar) brachte das seltene Kunststück fertig, bei seinem ersten Zehnkampf insgesamt zwölf persönliche Bestleistungen aufzustellen.

Anna-Lena Gamp hatte sich zu Saisonbeginn das Ziel, die Norm für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften frühzeitig zu sichern. Dafür fehlte sie ihrem Verein beim Badischen Endkampf in der Mannschaftsmeisterschaft. Im vergangenen Jahr hatte sie die deutschen Meisterschaften als Achte mit 5040 Punkten beendet. In Weingarten legte sie gleich einen blendenden Start hin. Sie lief die 100 m Hürden in 14,97 sek, sprang 1,60 m hoch und stieß die Kugel auf ausgezeichnete 12,91 m. Den abschließenden 200 m Lauf bewältigte sie in 26,34 sek. Den zweiten Tag begann sie mit 5,43 m im Weitsprung und ließ den Speer auf 35,61 m segeln. Den 800m Lauf beendete sie in 2:23,69 min. Letztendlich hatte sie stolze 5108 Punkte auf ihrem Konto. In der aktuellen deutschen Bestenliste liegt sie jetzt auf dem sechsten Rang.

Für Furore sorgt derweil der ehemalige Bad Dürrheimer Zehnkämpfer Maximilian Vollmer, der die vergangenen Jahre für den SSV Ulm gestartet war. Er hat seine Zelte zur Zeit in den USA aufgeschlagen und kann sich dort mit vollem Einsatz und optimalen Bedingungen auf den Zehnkampf vorbereiten. Mit seinen jüngst erzielten 7964 Punkten liegt er augenblicklich auf dem sechsten Rang der Weltbestenliste und führt die Rangfolge der deutschen Zehnkämpfer an. Am Wochenende wird vermutlich beim internationalen Meeting im österreichischen Götzis diese Reihenfolge kräftig durchgeschüttelt werden.

Niklas Leber von der LG Baar bestritt bei der Regionalmeisterschaft der Mehrkämpfer in Weil am Rhein seinen ersten Zehnkampf in seiner neuen Altersklasse U 18. Am ersten Tag lief er 12,11 sek über 100 m, schaffte 5,55 m im Weitsprung, 13,23 m im Kugelstoßen, 1,57 m im Hochsprung und 59,21 sek über 400 m und hatte in der Meisterschaftswertung als Vierter 2683 Punkte im Fünfkampf. Den zweiten Tag begann er mit 17,83 sek über 110 m Hürden und ließ 37,31 m mit dem Diskus, 2,50 m mit dem Stab, 38,84 m mit dem Speer sowie 5:23,18 min über 1500 m folgen. In der Punktwertung lag er mit 5510 Zählern auf Rang zwei. In allen zehn Einzeldisziplinen, in der Fünf -und Zehnkampfwertung hatte er neue Bestleistungen vorzuweisen, was ihm das sehr seltene Kunststück bescherte, an diesen beiden Tagen insgesamt zwölf Rekorde aufzustellen.

Weniger Glück hatte sein gleichaltriger Teamkollege Milot Kornel. Nach 12,76 sek, 4,79 m und 10,94 m unterlief ihm beim Hochsprung ein „Salto Nullo“. Die 400 m als letzte Disziplin des Fünfkampfs bewältigte er in 60,27 sek und kam in der Endabrechnung als Fünfter auf 1798 Zähler.

Die Lenzkircherin Lea Straub trat zu ihrem ersten Vier- und Siebenkampf in der Klasse U 20 an. Nach dem ersten Tag sammelte sie als Vierte 1728 Punkte und festigte diesen Rang am zweiten Tag bei einer Gesamtausbeute von 2827 Zählern. Sie hatte als Werferin in ihren Spezialdisziplinen ihre besten Auftritte.

In der U 16 gefiel die Neustädterin Selina Weidinger als Fünfte des Siebenkampfs mit 3052 Punkten. Sie hatte in den Laufdisziplinen ihre Stärken und brachte in den technischen Disziplinen ordentliche Leistungen. Ihre um ein Jahr jüngere Vereinskollegin Kaija Babler nahm ihren ersten Vier- und Siebenkampf in der U 16 in Angriff. Nach dem ersten Tag hatte sie 1578 Zähler und kam am folgenden Tag nach einem guten 800 m Rennen auf stolze 2599 Zähler.