von SK

Frauenfußball, Verbandsliga: Hegauer FV II – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 13.30 Uhr). (olg) Ein schwerer Brocken wartet im Kellerderby auf die Elf von Neukirchs Trainer Dirk Huber. Personell steht bis auf Nora Kirner der komplette Kader zur Verfügung. Ein letztes Testspiel gegen Landesligist SV Titisee ging mit 0:1 verloren. Nun geht es darum, in der Tabelle den Rückstand auf die Hegauerinnen zu verkürzen. Fünf Punkte Rückstand hat Neukirch derzeit. Da es Stand jetzt nur einen direkten Absteiger geben wird, wäre es wichtig, den Vorsprung auf Schlusslicht Hausen zu vergrößern. Hegau II verlor zuletzt 0:5 in Freiburg-St. Georgen. Huber: „Bei uns ist ein Training auf dem Platz derzeit schwierig, Deshalb hoffe ich, dass wir unsere Chancen konsequent nutzen können.“ Der Coach ärgert sich noch immer über die unnötige 1:3-Niederlage in der Vorrunde, als Neukirch in den letzten vier Minuten zwei Treffer kassierte.

Landesliga Frauen

FV Marbach – FC Uhldingen (Samstag, 14.30 Uhr). Im ersten Heimspiel des Jahres möchte Marbachs Trainer Holger Rohde mit seiner Elf an die starken Leistungen der Vorrunde anknüpfen. „In Grüningen waren wir gerade mal bei 60 Prozent. Die Trainingswoche war sehr gut und schon eine deutliche Steigerung zu erkennen“, sagt Rohde. Anja Hofsäß kehrt zwar wieder zurück in die Startelf, dafür fehlt Cora Rigoni. Ida Schmidt und Sam Aichele stehen ebenfalls wieder zur Verfügung. Den Aufsteiger vom Bodensee bezeichnet Marbachs Coach als spielstark, offensivstark und unbequem. Rohde: „Wir haben die beste Abwehr der Liga und sind vorne immer für Tore gut. Da werden wir im doppelten Sinn Lösungen für den Sieg suchen.“

FC Schönwald – SV Nollingen (Samstag, 18 Uhr). Nicht überall hat der Frühlingsanfang mit Sonne und milden Temperaturen den Platz bereits frei gemacht. In Schönwald ist der Kunstrasen noch mit Eis und Schnee bedeckt, was den Trainingsbetrieb für Trainer Hans-Beter Bach und sein Team unmöglich machte. Die Folge: Die Austragung des Spiels gegen Rheinfelden ist stark gefährdet. Die Verantwortlichen versuchen, das Terrain am Samstagmorgen freizuräumen. Kann gespielt werden, haben sich die Schönwälderinnen einen Punkt als Ziel gesetzt. Im Hinspiel verlor man mit 1:3.

SV Deggenhausertal – FC Grüningen (Samstag, 14.30 Uhr). Beim Tabellenführer ist der FC Grüningen klarer Außenseiter. Derzeit sind es neun Punkte Rückstand in der Tabelle. Der SVD ist mit einem 4:0 in Aaach-Linz gut gestartet und will daheim weiter ungeschlagen bleiben. Der beste Angriff der Liga fordert die Elf von Trainer Mathias Limberger besonders heraus. „Unser Kader ist weiterhin sehr klein. Wie gegen Marbach, werden auch diesmal einige Spielerinnen fehlen. Trotzdem werden wir versuchen, für eine Überraschung zu sorgen.“