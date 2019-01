von SK

FC Bad Dürrheim

Julian Rönnefarth verlässt Kurstadt-Klub

Fußball: Nach Thibaud Natschke verlässt auch Julian Rönnefarth den Landesligisten FC Bad Dürrheim und kehrt während der Winterpause zu seinem Stammverein SV Tuningen zurück. Rönnefahrt kam sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft des FC Bad Dürrheim zum Einsatz. Auch Niklas von Beek kehrt vom SV Zimmern wieder nach Tuningen zurück.

Stadtmeisterschaft

Remy Heimers

schlägt Titelverteidiger

Schach: Die vierte Runde der offenen Trossinger Stadtmeisterschaft wird in die Geschichte eingehen. Im Duell der Giganten bezwang Remy Heimers (SC Villingen-Schwenningen) Jörg Schlenker (SC Donaueschingen) mit den schwarzen Steinen und brachte dem Titelverteidiger die erste Niederlage seit fast drei Jahren bei. Mit einem riskanten Springeropfer in der Eröffnung erhoffte sich Schlenker einen Königsangriff, doch Heimers verteidigte geschickt und drückte seinerseits aufs Zentrum. Als Heimers’ Türme auf die zweite Reihe eindringen konnten, war es um den Titelverteidiger geschehen. Mit weißer Weste steht Remy Heimers nun allein an der Tabellenspitze. Für Aufsehen sorgte auch der blinde Möhringer Rudolf Dalmann, der in der längsten Partie des Abends den Donaueschinger Ergun Unutmaz bezwang. Die 5. Runde wird am Donnerstag, 10. Januar, im Rathaus Schura gespielt. (hp)