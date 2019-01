Eishockey: Mirko Sacher wird auch in der kommenden Saison für die Wild Wings spielen. Der Verteidiger verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr. Der 27-Jährige spielt seit 2017 in Schwenningen. Vor seinem Wechsel nach Dresden in die DEL2 trug Sacher bereits vier Jahre lang das Trikot der Wild Wings. "Mirko spielt in unseren Planungen eine große Rolle. Umso mehr freut es mich, dass er auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Wild Wings tragen wird. Er hat sich in diesem Jahr weiterentwickelt und übernimmt auch außerhalb der Eisfläche Verantwortung", sagt Manager Jürgen Rumrich. Der gebürtige Freiburger stand bislang 156 Mal in der Deutschen Eishockey Liga auf dem Eis.

Der 19-jährige Boaz Bassen erhält in Schwenningen einen Dreijahres-Vertrag. | Bild: Feißt, Werner

Auch Boaz Bassen hat seinen Vertrag bei den Wild Wings verlängert. Der 19-Jährige Verteidiger unterschrieb einen Kontrakt über drei weitere Jahre. Manager Jürgen Rumrich: "Boaz Bassen hat bereits in der Vorbereitung gute Ansätze gezeigt. Er ist ein sehr talentierter Spieler und wir sind davon überzeugt, dass er den Sprung in die DEL schaffen wird."