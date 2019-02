von SK

Hallenfußball: (her) SG DJK Donaueschingen heißt der neue Titelträger bei den Futsal-Bezirksmeisterschaften der C-Junioren. In einem packenden Finale in der Bräunlinger Sporthalle besiegte der Landesligist die Überraschungsmannschaft SG Ewattingen mit 1:0. Marco Karagaca erzielte den Siegestreffer für die Spielgemeinschaft aus Donaueschingen Hüfingen und Bräunlingen.

Der spätere Turniersieger fertigte in der Zwischenrunde die SG Dauchingen mit 6:0 ab. Im Halbfinale setzte sich die spielstarke SG/DJK im Derby gegen den SSC Donaueschingen mit 3:2 im Sechsmeterschießen durch. Im zweiten Halbfinale sorgte die SG Ewattingen mit dem 3:1 gegen den favorisierten FC 08 Villingen für die Überraschung des Tages. Bereits in der Zwischenrunde hatte der Kreisligist mit dem 4:2-Erfolg gegen die DJK Villingen für Furore gesorgt.

Das Endspiel zwischen der SG Ewattingen, die eine Spielgemeinschaft mit dem SV Döggingen, dem FC Mundelfingen sowie dem FC Hausen bildet, gegen den Landesligisten aus Donaueschingen verlief bis zum Schlusspfiff spannend. Beide Teams setzten voll auf Offensive und es gab Torszenen am Fließband zu sehen. Die SG DJK Donaueschingen hatte aber die klareren Aktionen. Das Team der Trainer Andreas Vöckt und Emmanuil Sappidis war letztlich auch der verdiente Sieger.

Im kleinen Finale sicherte der FC 08 Villingen gegen den SSC Donaueschingen mit einem 3:2-Erfolg nach Sechsmeterschießen den dritten Rang.

Die Patzierungen: 1. SG DJK Donaueschingen, 2. SG Ewattingen, 3. FC 08 Villingen, 4. SSC Donaueschingen, 5. SG Dauchingen, 6. DJK Villingen.

Bezirksmeister SG DJK Donaueschingen hat sich durch den Turniersieg für die südbadischen Futsal-Meisterschaften qualifiziert. Diese Titelkämpfe finden am kommenden Samstag in der Schonacher Sporthalle statt.