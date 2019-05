Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: In der Kreisliga A 1 ist bereits am drittletzten Spieltag die Entscheidung um die Meisterschaft gefallen. Der FC Dauchingen sicherte sich durch einen 3:0-Erfolg bei den Sportfreunden Neukirch vorzeitig den Titel und damit den Aufstieg in die Bezirksliga Schwarzwald. Der Tabellenzweite FC Brigachtal sicherte sich mit einem 4:1-Erfolg in Schönwald einen Platz in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga. Brigachtal ist nicht mehr von Rang zwei zu verdrängen. Der Gegner, der Vizemeister der Staffel 2, ist noch nicht ermittelt.