von SK

American Football: (rom) Für den Blumberger Maximilian Sauter erfüllte sich ein großer Traum: Der 25-jährige Werkstudent erhielt einen Vertrag beim deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns. Ein großer Schritt für den Eichbergstädter in seiner sportlichen Karriere. Sauter startete einst bei den Neckar Hammers.

Mit 13 Jahren begann Sauter in der Jugend der Hammers. Schnell zeichnete er sich durch Talent und Können aus. Zwei Jahre später stand Sauter bereits in der Jugendauswahl. Später wurde er zum richtigen Schwergewicht im Team der Hammers. Mit 1,94 Meter Körpergröße und stolzen 165 Kilogramm ist es im Spiel als Offensive Lineman seine Aufgabe, den Quarterback vor den Verteidigern des Gegners zu schützen.

„Ich will mich zu einem Spieler auf höchstem Niveau entwickeln“, sagte Sauter nach seinem Wechsel zum deutschen Meister. Die Schwäbisch Hall Unicorns sicherten sich in der abgelaufenen Saison vor über 15000 Zuschauern zum vierten Mal den deutschen Titel. Sauter schreibt gerade seine Abschlussarbeit und will zukünftig als Maschinenbauer arbeiten. "Trotz eines Vertrages beim Meister kann kaum ein Spieler nur von diesem Sport leben. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, mehr nicht“, betont Sauter.

Um finanzielle Aspekte geht es dem Offensiv Lineman Center nicht. Für ihn ist der Wechsel eine Chance, im Football deutlich voran zu kommen. "Für dieses Ziel ist ein Engagement beim deutschen Meister perfekt“, fügt der Sportler an. Zweimal in der Woche reist er von Freiburg nach Schwäbisch Hall zum Training. Das ist auch möglich, da Sauter aller Voraussicht nach zukünftig vom Homeoffice arbeitet.

Die Schwäbisch Hall Unicorns werden mit einem besonderen Spiel in die neue Saison der German Football League (GFL) starten. Ihr Heimspiel gegen die Marburg Mercenaries am 27. April ist der offizielle Startschuss für die GFL-Saison. Ob Sauter da schon sein Debüt feiert, ist noch offen. "Mein Ziel wird es sein, die Unicorns bei der Fortsetzung ihrer Siegesserie zu unterstützen und es in das Starting Lineup zu schaffen“, ergänzt der 25-Jährige.