Volleyball, Dritte Liga, Damen: Der TV Villingen bekommt im Abstiegskampf Verstärkung. Martina Bradacova steht vor dem Comeback. „Martina trainiert wieder bei uns mit. Ich warne aber davor, gleich Wunderdinge von ihr zu erwarten“, bestätigte Trainer Sven Johansson auf SÜDKURIER-Anfrage die Rückkehr der Tschechin. Die Villingerinnen sind in dieser Saison heftig vom Verletzungspech gebeutelt. Mit Nikola Strack, Ramona Wolbert und Lisa Spomer fallen gleich drei Stammspielerinnen für den Rest der Saison aus. Nun will Bradacova helfen, dass die Mannschaft in der 3. Liga bleibt.

Die 31-Jährige, die in Villingen lebt, war beim TVV viele Jahre auf ihrer Position, Außenannahme, eine Bank. Nach der Saison 2017/18 beendete sie ihre Laufbahn. Fortan fehlte den Villingern eine Spielerin, die mit ihren knallharten und variablen Angriffen immer wieder die Gegner beeindruckte. Auch menschlich wurde Bradacova immer sehr geschätzt. Umso schwerer wog ihre Ankündigung im vergangenen Frühjahr, ihr Trikot abzugeben. Vor allem, da mit Nadine Hones eine zweite Außenangreiferin ebenfalls den TV Villingen verließ und Johansson komplett umbauen musste.

„Martina hat natürlich die Erfahrung und die technischen Möglichkeiten, um uns sofort weiterzuhelfen. Athletisch hat sie jedoch aktuell einen großen Rückstand. Deshalb gehen wir die Sache langsam an“, ergänzt Johansson. Andererseits steht der TV Villingen mit dem Rücken zur Wand, denn der Abstieg in die Regionalliga droht. Johansson testete Bradacova am gestrigen Dienstagabend in einem Testspiel gegen die eigene zweite Mannschaft. „Martina hat mir bereits im vergangenen Sommer gesagt, dass sie helfen würde, wenn die Not groß sein sollte. Jetzt haben wir diesen Punkt erreicht, zumal mit Mittelblockerin Nina Gass eine weitere Spielerin aus gesundheitlichen Gründen nicht bei allen Trainingseinheiten dabei ist“, fügt Johansson an. Am vergangenen Sonntag sagte Bradacova dem Trainer schließlich zu.

Vor dem Hintergrund einer Bradacova-Rückkehr dürften Johansson und sein Team froh sein, dass der TV Villingen am kommenden Wochenende kein Punktspiel hat. Bis zur nächsten Partie, am 16. Februar beim SSC Freisen, kann die routinierte Tschechin somit ihre Athletik weiter verbessern. Beim Verband wurde Bradacova mittlerweile angemeldet. Die Spielberechtigung liegt den Villingern vor. Erstmals vor eigenem Publikum wäre die beliebte Spielerin am 2. März gegen den Mitkonkurrenten TG Bad Soden zu sehen. Insgesamt haben die Villingerinnen noch sechs Saisonspiele.