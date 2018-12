von Von Tina Fröhlich

Es bleibt dabei: Siegesserien sind für die Schwenninger Wild Wings in dieser Saison einfach nicht drin. Nach zwei Erfolgen gegen Iserlohn und Mannheim setzte es am Freitagabend gegen die Kölner Haie eine 1:4-Niederlage. Immerhin durften sie sich aber über eine Rückkehr freuen.

Um 19:27 Uhr an diesem Abend in der ausverkauften Helios Arena war es endlich soweit. Eine lange Leidenszeit ging zu Ende. Markus Poukkula kehrte zurück ins Team der Schwenninger Wild Wings und bestritt nach einer fast viermonatigen Verletzungspause sein erstes Saisonspiel. Kurz zuvor hatten seine Teamkollegen den Finnen als Ersten zum Warm-up aufs Eis geschickt, diese „Ehre“ gebührt normalerweise Torhüter Dustin Strahlmeier. Der herzliche Applaus der 6215 Fans dürfte Poukkula so richtig gut getan haben. „Es hat sich großartig angefühlt, wieder spielen zu dürfen“, sagte der 30-Jährige nach der Partie. „Es war aber auch ganz schön hart. Am Ende war ich doch etwas müde.“

Kein Wunder, hatte Poukkula die vergangenen Monate doch vor allem mit Rehabilitationstraining verbracht. Der Angreifer war erst vor zwei Wochen auf das Eis zurückgekehrt, und das zunächst nur für ein leichtes Training mit Puck und Schläger. „Ich habe nur einmal vor meinem Einsatz gegen Köln mit der Mannschaft trainiert“, erklärte der Flügelstürmer. Dabei hatten die Ärzte Poukkula nach seiner Oberkörperverletzung nebst Operation eine Rückkehr frühestens Mitte Januar vorausgesagt. „Es war für mich selbst eine Überraschung, dass ich so schnell wieder fit geworden bin. Und noch überraschender war es, als der Trainer mir sagte, dass ich gegen Köln spielen soll.“

Poukkula zeigte in der dritten Angriffsreihe zumindest im erwartbaren Rahmen, weshalb er für die Wild Wings in den kommenden Spielen eine echte Verstärkung sein dürfte. Seine präzisen Pässe eröffneten den Sturmpartnern Vili Sopanen und Philip McRae einige gute Tormöglichkeiten, die sie allerdings nicht nutzen konnten. Alleine McRae vergab zweimal frei vor dem Haie-Kasten. „Wir haben uns gegen Köln mehr Chancen herausgespielt als bei unseren beiden Siegen zuvor“, sagte Schwenningens Trainer Paul Thompson in seiner Spielanalyse. „Wir waren in diesen Situationen aber nicht clever genug.“

Wie man solch ein Spiel gewinnt, demonstrierten die Haie an diesem Abend eindrucksvoll. Dank einer hervorragenden Abwehrleistung verdienten sie sich am Ende den Sieg. „Wir waren defensiv stark. Wir haben das Tempo aus den Schwenninger Angriffen genommen und es dem Gegner schwer gemacht, klare Chancen zu erarbeiten“, sagte Kölns Trainer Peter Draisaitl.

Die Wild Wings hingegen müssen einen erneuten Dämpfer verarbeiten und vor allem Kraft tanken. „Nach dem 1:3 war es für uns konditionell und mental schwierig, sich noch mal heranzuarbeiten“, räumte Simon Danner ein. Der Schwenninger Kapitän bestritt gegen die Haie DEL-Spiel Nummer 701 und erzielte außerdem ein schönes Tor. Viel Zeit zur Regeneration bleibt in diesen Tagen aber nicht. Bereits am Sonntag (16:30 Uhr) bestreiten die Wild Wings in Augsburg ihr letztes Spiel des Jahres 2018. Zumindest Markus Poukkula dürfte nach seiner langen Zwangspause froh darüber sein, dass er gleich wieder ran darf.