von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk VS – FC Dauchingen (Mi, 19 Uhr). „Die Platzverhältnisse bei Hajduk sind für gegnerische Teams nicht einfach. Hinzu kommt, dass Hajduk offenbar in guter Form ist. Ich tippe 1:1.“

FC Schonach II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach (Mi, 19 Uhr) „Schonach wird sich wohl nicht mehr retten können. Da geht es in erster Linie um einen vernünftigen Abschied aus der Liga und eventuell schon um einen Neuaufbau. Die SG Vöhrenbach spielt eine etwas durchwachsene Rückrunde, hat aber noch Chancen auf Platz zwei – 2:2.“

SV Überauchen – SV Rietheim (Mi, 19 Uhr) „Wir freuen uns auf ein schönes Derby und den kurzen Anreiseweg. Überauchen hatte sich sicherlich vor der Saison etwas mehr versprochen. Jetzt muss die Elf punkten, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Wir wollen etwas mitnehmen und das sollte auch machbar sein.“

VfB Villingen – SV Niedereschach (Mi, 19 Uhr) „Der VfB wird nach der 0:6-Klatsche in Brigachtal Wiedergutmachung betreiben wollen. Das sollte mit einem 3:0-Erfolg auch machbar sein. Die Villinger haben Qualität in den eigenen Reihen, auch wenn die Zahl der Gegentreffer sehr hoch ist.“

FC Pfaffenweiler II – FC Tannheim (Do, 19 Uhr) „Der Weg von Pfaffenweiler in die Kreisliga B ist klar. Auch rechnerisch geht da nichts mehr. Die Mannschaft hat in der Rückrunde noch keinen Punkt geholt. Das ist frustrierend. Ich würde Pfaffenweiler ein Erfolgserlebnis wünschen. In diesem Derby tippe ich aber 3:1 für Tannheim.“

Sportfreunde Neukirch – FC Kappel (Do, 19.30 Uhr) „Kappel hat in den vergangenen Wochen durch die Bommer-Brüder kräftig gepunktet. Inzwischen haben sich viele Gegner darauf eingestellt. Kappel musste so zuletzt einige Niederlagen einstecken. Neukich hat sich am Wochenende bei uns sehr präsent gezeigt. Ich tippe 1:1.“

Die Partie DJK Villingen II gegen den FC Schönwald wird eine Woche später, Mittwoch, 22. Mai, ausgetragen.