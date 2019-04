von SK

Fußball: Nach dem erneuten Einzug in das südbadische Pokalfinale wartet auf den FC 08 Villingen der große Finaltag der Amateure, der im Rahmen einer Konferenzschaltung am Samstag, 25. Mai, bei der ARD live übertragen wird. Die Anstoßzeit wird vom südbadischen Fußballverband noch bekannt gegeben.

Vertreter der beiden Finalteilnehmer kamen in dieser Woche in der Geschäftsstelle des südbadischen Fußballverbandes in Freiburg zu Gesprächen zusammen. Der stellvertretende Geschäftsführer und Pressesprecher des Verbandes, Thorsten Kratzner, informierte die beiden Vereine über die Rahmenbedingungen und die Vorbereitungen für das Finale, das in der Pfullendorfer Geberit-Arena stattfinden wird.

"Das Ganze wird noch größer und umfangreicher als in den vergangenen Jahren", betont FC 08-Geschäftsführer Mario Ketterer, der die Nullachter in Freiburg vertrat. 2018 verfolgten in Lahr knapp 2800 Zuschauer die unglückliche Niederlage der Nullachter. "Ich rechne diesmal mit noch mehr Zuschauern", sagt Ketterer und berichtet, dass die Gespräche zwischen den beiden Vorständen des 1. FC Rielasingen-Arlen, dem Verbandsvertreter und ihm sehr konstruktiv verlaufen seien. "Es ging hauptsächlich um das Sicherheitskonzept, das Parkplatzkonzept und um den Kartenvorverkauf", so Ketterer.

Der Kartenvorverkauf soll in Villingen bald starten. "Wir haben bereits Karten beim südbadischen Fußballverband geordert. Sobald diese bei uns sind, werden wir den Vorverkauf einrichten", ergänzt Ketterer. "Wir hoffen, dass sehr viele Fans unser Mannschaft zum Finale begleiten werden. In Lahr war das ja fast schon eine Heimspielstimmung." Der FC 08 wird zeitnah Fanbusse chartern. Auch darüber wird der Verein noch informieren.

Mit acht Pokalsiegen und 13 Pokalteilnahmen ist der FC 08 Villingen Rekordhalter in Südbaden. Platz zwei nehmen mit je fünf Pokalsiegen der Offenburger FV, der SC Pfullendorf, der FC Rastatt 04 sowie der FC Singen 04 ein. Der FC Rielasingen-Arlen ging einmal als Pokalsieger vom Platz. Vor zwei Jahren in Villingen gegen den VfR Hausen. Damals schaltete Rielasingen-Arlen den Titelverteidiger FC 08 Villingen im Achtelfinale aus. Diesmal wollen es die Nullachter besser machen.