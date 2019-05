von Autorenzeile

Fußball: Er ist beim FC 08 Villingen der Mann für alle Pokalfälle. Mario Ketterer, geschäftsführender Vorstand des FC 08, zog in der Vorbereitung auf das heutige Pokalendspiel des FC 08 gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen viele Fäden und hat als Spieler großartige Augenblicke in den Pokalwettbewerben erlebt.

Im südbadischen Pokalendspiel 2009 gegen den Offenburger FV erzielte der heute 36-Jährige nicht nur den 2:1-Siegtreffer für den FC 08 in der Verlängerung. Vor 3200 begeisterten Zuschauern machte er seiner Steffi anschließend noch einen Heiratsantrag. Das „Ja“ seiner späteren Frau, mit der er inzwischen zwei Kinder hat, schien ihn in der anschließenden ersten Runde des DFB-Pokals motiviert zu haben. „Wieder marschiert Verteidiger Kletterer über den ganzen Platz“, feierte die ZDF-Sportjournalistin Claudia Neumann den Linksverteidiger am 2. August 2009. Der Namensversprecher schien irgendwie zu passen. Denn Ketterer ärgerte den FC St. Pauli derart mit seinen Offensivvorstößen, dass der Hamburger Kiez-Club anschließend sogar an ihm interessiert war. Da der FC St. Pauli danach in die 1. Bundesliga aufstieg, war das Thema erst mal erledigt. Ketterer war darüber nicht zu sehr traurig und blieb gerne in Villingen, zumal er weiterhin in Schönenbach wohnte. Für Furore sorgte Ketterer im Erstrundenspiel des DFB-Pokals am 20. August 2016 gegen Schalke 04. Er war der Villinger Torschütze beim 1:4.

„Das waren unbeschreibliche Erlebnisse“, schwärmt Mario Ketterer und fügt hinzu: „Da wollen wir natürlich unbedingt wieder hin und den Pokal gegen Rielasingen-Arlen holen.“ Das weiß auch Trainer Jago Maric, der beim Spiel gegen St. Pauli noch als Kapitän des FC 08 auflief, beim Spiel gegen Schalke jedoch schon als Trainer auf der Bank saß.

Hätte der Deal mit dem FC St. Pauli damals geklappt, wäre Ketterer jetzt vermutlich nicht Geschäftsführer beim FC 08. Als solcher organisierte er in den vergangenen Wochen nahezu alles für Spiel am Samstag in Pfullendorf. „Der Organisationsaufwand war enorm. Der südbadische Fußballverband und der DFB ziehen die Sache immer größer auf“, sagt Ketterer, der sich aber darüber freut, dass die Amateure dadurch deutschlandweit mehr Beachtung bekommen. „Die Themen sind vielfältig. Und für einen Amateurverein müssen wir einiges auf die Beine stellen“, ergänzt er. So war Ketterer bei einem Organisationsgespräch mit dem stellvertretenden Geschäftsführer des südbadischen Fußballverbandes, Thorsten Kratzner, und Vertretern des 1. FC Rielasingen-Arlen in Freiburg. Da wurden auch die Bereiche der Geberit-Arena für die Fangruppierungen aufgeteilt. Beide Vereine werden im Finale mit extra beflockten Trikots auflaufen. Last not least gab es auch noch ein Sicherheitsgespräch in Pfullendorf unter Einbeziehung der Polizei. Alles wurde abgestimmt, zumal die Fans des FC 08 wieder eine größere Choreographie planen.

Ketterer ist in Sachen Pokalfinale sozusagen der Spielmacher des FC 08. Dass er noch eine Spielberechtigung für seinen FC 08 hat, und immer wieder zu Kurzeinsätzen bei der U23 kommt, ist eine Tatsache, die es so vermutlich nicht oft im Fußball gibt. Dabei hat Ketterer im Landesliga-Spiel gegen die Spvgg F.A.L. kurz nach seiner Einwechslung ein Traumtor mit der linken Klebe erzielt. Das ist Sportvorstand Arash Yahaijan und Jago Maric natürlich nicht entgangen. Die sportliche Leitung erwägt, den geschäftsführenden Vorstand in den erweiterten Kader für das Pokalendspiel zu berufen. „Natürlich nur erst mal als Ersatzspieler und nur für alle Fälle“, sagt Arash Yahyaijan schmunzelnd. Ketterer scheint ein Mann für alle Pokalfälle zu sein.