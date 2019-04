von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Die Zahl der Trainerwechsel in der A 2 erhöht sich weiter. Nun bekam auch Mario Heinrich von der Vereinsführung des SV Eisenbach mitgeteilt, dass der Verein in der Saison 2019/20 ohne ihn plant. Heinrich war zunächst von einer Fortsetzung der Zusammenarbeit ausgegangen. „Mein Vertrag in Eisenbach endet im Sommer und der Verein setzt auf einen Neuanfang. Das habe ich zu akzeptieren“, sagt der Trainer.

Heinrich hatte fest geplant, den A-Ligisten fußballerisch Schritt für Schritt voranzubringen. Daraus wird nun nichts. Heinrich: „Die Handhabung der Vereinsführung finde ich nicht okay, zumal ich im vergangenen Sommer ein gutes Angebot von einem anderen Verein abgelehnt hatte, weil ich beim SV Eisenbach etwas aufbauen wollte.“