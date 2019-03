Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (mst) DJK Villingen II – Spfr. Neukirch: „Die DJK hat seit Anfang November nicht mehr gewonnen. Zudem schätze ich Neukirch momentan einen Tick stärker ein. Daher tippe ich auf ein 1:2.“

VfB Villingen – FC Schonach II: „Hier tippe ich einen klaren 4:1-Sieg für den VfB. Villingen hat sich in der Winterpause gezielt verstärkt und spielt einen guten offensiven Fußball.“

FC Dauchingen – FC Pfaffenweiler II: „Dauchingen ist die Mannschaft der Stunde und steht zurecht mit einem großen Vorsprung ganz oben in der Tabelle. Pfaffenweiler wird es hingegen schwer haben, den Abstieg noch zu verhindern. Mein Tipp: Dauchingen gewinnt klar mit 3:0.“

FC Brigachtal – FC Kappel: „Kappel ist nie zu unterschätzen. In der Vorwoche mussten sie eine knappe Heimniederlage hinnehmen. Brigachtal schätze ich aber einen Tick stärker ein. Daher tippe ich auf einen 2:1-Heimsieg.“

FC Tannheim – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach: „Tannheim braucht jeden Punkt im Abstiegskampf. Gegen Vöhrenbach könnte für sie etwas drin sein. Mein Tipp: 2:2.“

SV Niedereschach – SV Rietheim: „Rietheim hat sich stark verstärkt und will mit aller Macht schnellstmöglich aus dem Keller rauskommen. Wir gehen momentan personell auf dem Zahnfleisch. Ich selbst kann aufgrund einer Knieverletzung für längere Zeit nicht mitwirken. Wenn wir etwas erreichen wollen, muss alles stimmen. Mit einem Unentschieden wäre ich zufrieden.“

FC Schönwald – NK Hajduk VS: „Schönwald ist für mich schwer zu beurteilen. Hajduk ist mit einem Sieg gut in die Rückrunde gestartet. Daher tippe ich, dass sie auch in Schönwald gewinnen werden. Mein Tipp lautet 2:3.“