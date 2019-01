von SK

Eishockey: (pm) Marcel Kurth wird auch in der kommenden Saison für Schwenningen auf Torejagd gehen. Der 25-Jährige hat seinen Vertrag bei den Wild Wings um eine weitere Spielzeit verlängert.

"Marcel hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und sich durch harte Trainingsarbeit einen festen Platz in unserem Team erkämpft. Spielerisch, aber auch charakterlich ist er ein wichtiger Baustein für die kommende Saison und wir sind sehr froh, dass er als Eigengewächs weiter seinen Weg in Schwenningen machen wird", sagt Manager Jürgen Rumrich.

Der Linksschütze kam vor der Saison 2015/16 zurück zu seinem Heimatverein nach Schwenningen. Er absolvierte mittlerweile 184 Spiele im Trikot der Wild Wings.