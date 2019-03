von SK

Frauenfußball-Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – VfB Unzhurst (Samstag, 19 Uhr). (olg) Neukirch ist auf eigenem Platz gegen den starken Aufsteiger klarer Außenseiter. Der Tabellenvierte (20 Punkte) hat viele höherklassig erfahrene Akteurinnen in seinen Reihen. Darunter Torfrau Marina Rehm (früher SC Sand) oder Ex-Bundesligaspielerin Claudia Spörl (VfL Sindelfingen/SC Sand). Wegen der äußeren Bedingungen war für die Neukircher Elf um Trainer Dirk Huber zuletzt nur eingeschränktes Balltraining möglich. "Am vergangenen Montag hat es so stark geschneit, dass wir das Training absagen mussten“, betont Huber. Im Hinspiel unterlag Neukirch mit 0:1.

Landesliga

FC Grüningen – SV Titisee (Samstag, 16 Uhr). Im Topspiel und Bezirksderby zeichnet sich eine umkämpfte und enge Partie ab. Grüningen startete, personell gebeutelt, mit zwei Spielen ohne Sieg aus der Winterpause. Titisee mühte sich zu einem 1:0 gegen Kellerkind Aach-Linz. Nun möchte Grüningens Trainer Mathias Limberger die drei Punkte. "Titisee liegt uns. Der Gast tat sich in der Vergangenheit immer schwer in Grüningen.“ Den ersten Saisonvergleich gewann Grüningen mit 2:1. In der vergangenen Saison gab es ein 6:0 und 2:0. Die Gäste, die um den zweiten Platz mitmischen, sind unter Zugzwang, wollen sie sich gegen die Tabellennachbarn aus Nollingen und Grüningen behaupten.

SV Litzelstetten – FV Marbach (Sonntag, 14 Uhr). Auf Wunsch der Gastgeber wurde die Partie um einen Tag verlegt. „Das passt uns gut, denn sonst hätten mir fünf Spielerinnen gefehlt. So sind wir in Bestbesetzung“, sagt Marbachs Trainer Holger Rohde. Litzelstetten ist für ihn so etwas wie der Lieblingsgegner. "Wir haben zuletzt in Meisterschaft und Pokal sieben Partien gegen Litzelstetten gewonnen. Ich rechne jedoch mit einem hartnäckigen Gegner.“ Litzelstetten hat die viertbeste Abwehrreihe, Marbach die beste. Beide Teams sind defensiv stark. Den ersten Vergleich gewann Marbach mit 5:0.

Madeline Baschnagel (links) peilt mit Marbach den nächsten Sieg an. Bild: Rohde | Bild: Holger Rohde

SG Görwihl/Wihl – FC Schönwald (Sonntag, 13 Uhr). Das Spiel Letzter gegen Vorletzter scheint eine Partie auf Augenhöhe zu werden. Schönwald ist nach zuletzt zwei Spielabsagen nicht im Spielrhythmus. Zudem hatten die Trainer Hans-Peter Bach und Siggi Burger nicht immer alle Spielerinnen im Training. Im Hinspiel gab es den bisher einzigen Saisonsieg (3:0). Bach: „Wir fahren mit einem kleinen Kader nach Görwihl, brauchen jedoch die Punkte für den Klassenerhalt.“