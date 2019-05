von Autorenzeile

Herr Schätzle, nach 22 Jahren als Obmann der Verbandsschiedsrichter und insgesamt 55 Jahren als Fußballfunktionär treten Sie am Wochenende ab. Fällt Ihnen der Abschied schwer?

Nein, er fällt mir nicht schwer. Ich scheide nicht im Groll aus. Vielmehr ist es das Alter, das mich zum Aufhören bewegt. Dieser Schritt wurde in den vergangenen Jahren gut vorbereitet.

Bevor Sie sich als Funktionär dem Schiedsrichterwesen widmeten, waren Sie von 1960 bis 1967 sieben Jahre lang aktiv an der Pfeife. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Ich kann mich an keinen besonders schönen oder schlechten Moment erinnern. Natürlich gab es Vereine, zu denen man lieber gefahren ist, als zu anderen.

Entstanden in diesen Jahren auch persönliche Beziehungen zu Spielern oder Trainern, deren Spiele sie oft leiteten?

Als Schiedsrichter sollte man unbedingt neutral sein. Daher wären persönliche Drähte zu Spielern oder Trainern nicht gut gewesen. Dennoch habe ich immer gerne ein gutes kameradschaftliches Verhältnis zu den Vereinsvertretern gepflegt.

Wie hat sich das Schiedsrichterwesen im Laufe Ihrer Zeit als aktiver Unparteiischer und als Funktionär verändert?

Es gab einige Änderungen im Regelwerk wie beispielsweise beim Rückpass oder Abseits. Auch die Handspielregel wurde mehrmals angepasst. Wie man aber aktuell beobachten kann, bedarf es hier immer noch einer Optimierung. Ansonsten hat sich das Schiedsrichterwesen nicht groß verändert.

Sie waren 22 Jahre lang Obmann des Verbandsschiedsrichter-Ausschusses. Wie bewerten Sie diese Zeit?

Es war eine sehr bewegte Zeit, die mich geprägt hat. Vor allem der Umgang mit vielen jungen Kollegen hat viel gebracht und bei mir den Alterungsprozess etwas verlangsamt. Natürlich gab es hin und wieder auch Ärger, aber das ist ganz normal. Insgesamt war diese Zeit sehr schön, weil ich tolle Erfahrungen machen, Freundschaften schließen und mit sehr guten Kollegen arbeiten konnte. Die 22 Jahre sind wie im Flug vergangen.

Ralf Brombacher, bislang Obmann im Bezirk Hochrhein, wird Sie mit großer Wahrscheinlichkeit beerben. Was können Sie über ihn sagen?

Es ist zu 99,9 Prozent sicher, dass er gewählt wird. Ich halte ihn für einen geeigneten Nachfolger. Er konnte schon viele Erfahrungen in seinem Bezirk sammeln und ist auch schon lange im Verbands-Ausschuss. Wir kennen uns gut und pflegen ein freundschaftliches Verhältnis.

Mit welchen Herausforderungen wird er konfrontiert?

Das Schiedsrichter-Wesen beschäftigt sich vor allen Dingen mit zwei großen Themen: Der Nachwuchs-Mangel und die Zustände auf einigen Sportplätzen. Schiedsrichter werden immer wieder beleidigt und sogar bedroht.

Was ist in Sachen Nachwuchsförderung der aktuelle Stand?

Das ist momentan unsere größte Sorge. Wir geben die Hoffnung nicht auf, allerdings ist es ein schwieriges Thema. Zwar gab es in den vergangenen Jahren im Schülerbereich einen kleinen Schub, allerdings klafft im Altersbereich zwischen 20 und 30 eine große Lücke. Wir versuchen alles Mögliche, um mehr Nachwuchs zu generieren. Dies ist aber nicht einfach, weil die Freizeitgestaltung der jungen Leute heute anders ist als noch früher. Heute wollen sich die Jugendlichen nicht mehr gerne an ein Amt binden, das Zeit in Anspruch nimmt.

Welche konkreten Maßnahmen können dagegen helfen?

Zum Einen wollen wir mehr Werbung für den Schiedsrichter-Job betreiben. Zudem steht in Kürze auch eine Spesenerhöhung an. Vielleicht kann dies den ein oder anderen Interessierten dazu bringen, sich als Schiedsrichter ein kleines Taschengeld zu verdienen. Was die Ausschreitungen gegen die Unparteiischen betrifft, sind wir in engem Dialog mit Vereinen und bringen Präventionsmaßnahmen auf den Weg.

Stehen Sie mit Ihrer Erfahrung und Expertise in diesen Themen auch in Zukunft dem Verband zur Verfügung?

Ich werde mich nicht in die Geschäfte einmischen. Wenn ich aber um meinen Rat gefragt werde, stehe ich natürlich bereit. Ich freue mich nun auf meinen Schiedsrichter-Ruhestand und werde sicher auch mal das ein oder andere Spiel auf dem Sportplatz ganz ohne Verantwortung und Aufgaben verfolgen. Wie sagt man so schön: Einmal Schiedsrichter, immer Schiedsrichter.