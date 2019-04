Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Dank des eigenen 2:0-Erfolgs gegen Hinterzarten und dem spielfreien Wochenende der SG Kirchen-Hausen hat der FC Lenzkirch wieder die Tabellenführung in der Liga übernommen, punktgleich mit Verfolger Donaueschingen und zwei Zähler vor Kirchen-Hausen, die beide allerdings weniger Partien ausgetragen haben. „Der Titel ist ganz weit weg. Die Tabelle lügt“, sagt Lenzkirchs Trainer Zeljko Cosic. Nach der 0:4-Pleite in der Vorrunde in Hinterzarten habe seine Elf „die Scharte auswetzen wollen“. Dies sei gelungen, „weil wir als Mannschaft einen sehr engagierten Auftritt gezeigt haben“.

Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, reiste mit seiner Elf und etwas mulmigem Gefühl zum Punktspiel nach Gündelwangen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir dort jemals gewonnen haben.“ Schnell lag seine Elf mit 0:2 Toren hinten, bevor dank drei eigener Treffer der 3:2-Erfolg perfekt war. „Wir haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Auch nach dem 0:2 bin ich nicht in Panik verfallen. Trotz der zwei dummen Gegentreffer haben wir die Partie dominiert und ohne Veränderungen die zweite Halbzeit in Angriff genommen. Ich bin mit unserem Auftritt und dem Spiel sehr zufrieden“, bilanziert Minzer.

Dem SV Aasen gelang mit dem 1:0-Erfolg gegen Bonndorf II bereits der fünfte Sieg in Folge. Der Aufsteiger schiebt sich immer weiter an die Tabellenspitze heran. Mit nunmehr 37 Punkten ist der Klassenerhalt längst gesichert „Das Spiel war etwas zähflüssig. Dazu passt, dass der Siegtreffer durch einen Schuss aus rund 35 Metern Entfernung fiel. Bei uns ist noch immer Sand im Getriebe. Ich schaue mehr auf die Entwicklung der Mannschaft als auf die Tabelle“, verdeutlicht Aasens Trainer Axel Schweizer. Er sieht nun, beginnend in Öfingen, einige knackige Aufgaben auf seine Elf zukommen. Hier werde sich zeigen, ob die Spieler in ihrer Entwicklung schon so weit sind, um auch diese Aufgaben zu meistern.

Einen Arbeitssieg feierte der SV Öfingen mit dem 2:1-Erfolg beim Tabellenschlusslicht Oberbaldingen. „Wenn du nach 20 Minuten mit 2:0 führst, musst du es besser über die Zeit bringen. Wir haben Ball und Gegner schön laufen lassen, doch mit dem Anschlusstreffer etwas an Souveränität verloren. So mussten wir mehr zittern als erwartet“, resümiert Trainer Jörg Kienast. Möglicherweise verlor seine Elf auch wegen vier dicht aufeinanderfolgenden Spielerwechseln etwas den Rhythmus. „Die Wechsel waren nötig, weil einerseits einige Spieler angeschlagen waren und ich andererseits kein Risiko eingehen wollte“, ergänzt Kienast. Öfingen hat nun 33 Punkte und das erste Saisonziel bereits erreicht, wenngleich Kienast betont: „Wir brauchen noch drei, vier Zähler zum sicheren Klassenerhalt.“

Im ersten Spiel nach dem Abschied von Trainer Roland Waldraff feierte die SG Riedöschingen/Hondingen unter Interimstrainer Björn Werhan in Eisenbach einen 3:2-Erfolg. In den drei Partien zuvor war die SG ohne Gegentreffer geblieben, hatte aber auch nur ein Mal getroffen. „Wir haben diesmal einen Tick offensiver begonnen. Gefallen hat mir, dass die Mannschaft nach dem 1:2-Rückstand eine Reaktion gezeigt hat. Der kleine Kraftakt war auch nötig, um die Punkte mitzunehmen“, resümiert Werhan, der die 90 Minuten durchgehend von der Bank aus verfolgte. „Wir werden das von Spiel zu Spiel entscheiden“, sagt Werhan bezüglich seiner eigenen Spielteilnahme. Am Wochenende freuen sich die SG-Kicker auf den Heimauftritt gegen Tabellenführer Lenzkirch. Werhan: „Wir haben da nichts zu verlieren.“

Eine überraschende 1:2-Heimniederlage kassierte der FC Pfohren gegen den bisherigen Tabellenvorletzten FC Löffingen II. „Wir haben gut begonnen. Durch einen individuellen Fehler kam Löffingen nach unserer Führung zum Ausgleich. Danach wurde meine Mannschaft immer unsicherer und nervöser, Löffingen hingegen immer besser“, resümiert Trainer Andreas Binder. Nahezu nie gelang es Pfohren, die Löffinger Offensivkräfte Sprissler, Klein und Hofmann auszuschalten. Binder: „Nach der Pause hatten wir drei gute Möglichkeiten, die entweder der Torhüter zu nichte machte oder wir kläglich vergaben.“ Nach dem verschossenen Elfmeter von Löffingen monierte Binder, dass der Schiedsrichter Pfohren einen Strafstoß verweigerte, als Sebastian Boma gefoult wurde. Binder: „Wir haben 90 Minuten nicht zu unserem Spiel gefunden.“