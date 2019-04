von Helmut Junkel

Leichtathletik: Mit dem Weihermooslauf in Unterkirnach beginnt am Samstag, 13. April, die Schwarzwald-Baar-Laufserie um den Intersport Denzer-Cup. Wie im Vorjahr umfasst die Cup-Serie neun Wertungsläufe. Um in die Cupwertung zu gelangen, wird von den Läufern die erfolgreiche Teilnahme von sechs Läufen gefordert. Wer sich bis Sonntag, 7. April, zu einer Sammelmeldung für alle Läufe entschließt, kann 30 Euro Meldegebühr sparen.

Traditionell wird die Laufserie am Samstag, 13. April, in Unterkirnach mit dem 37. Weihermooslauf über 10,6 Kilometer eröffnet. Der Startschuss fällt um 17 Uhr. Im Lauf ist nach dem 800 Meter langen Anstieg eine Bergwertung mit Sonderpreisen enthalten. Am Mittwoch, 24. April, findet die zehnte Auflage des Obereschacher Sport Weiß-Laufs statt. Das Rennen über 12,2 Kilometer wird um 18.30 Uhr gestartet. Einen Monat später, am Samstag, 25. Mai, veranstaltet der Leichtathletikverein Donaueschingen in Wolterdingen den 41. Volkslauf Rund um den Ochsenkopf. Der Hauptlauf über 11,2 Kilometer wird um 17.30 Uhr bei der Festhalle gestartet.

Am Samstag, 29. Juni, folgt mit dem 21. Lauf an der Wutach des FC Reiselfingen der vierte Wertungslauf. Der Hauptlauf über zehn Kilometer wird um 16.30 Uhr gestartet. Im Monat Juli werden noch drei Läufe vor den Sommerferien absolviert. Den Auftakt macht am Samstag, 6. Juli, der 9. Stadtfestlauf in St. Georgen. Das große Laufprogramm umfasst den Hauptlauf über 10,5 Kilometer, der um 15 Uhr mit dem Halbmarathon gestartet wird. Eine Woche später findet der 9. Panorama-Lauf in Döggingen über 10,8 Kilometer (Start: 17 Uhr) statt. Am Mittwochtermin mit Beginn der Sommerferien hält am 24. Juli der Lauftreff Pfohren bei der 19. Auflage des Volkslaufs Rund um Pfohren über zehn Kilometer fest.

Als vorletzter Wertungslauf geht am Sonntag 4. August, der 42. Schönwälder Lauf über 10 Kilometer (Start 10 Uhr) über die Bühne. Das Finale der Laufserie findet am 14. September statt. Der 19. Stauseelauf über 13 Kilometer bis zur Linachtalsperre und zurück wird vom SV 69 Furtwangen und SC Vöhrenbach gemeinsam ausgetragen. Als krönender Abschluss der 21. Cup-Serie findet die Siegerehrung am Freitag, 27. September (Beginn: 19.30 Uhr), im Intersport Denzer Sporthaus in Donaueschingen statt.